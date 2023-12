Prasówka Włocławek 5.12.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Włocławku nie minęło Cię nic ważnego

Drugi dzień grudnia okazał bardzo udany dla gracza Lotto we Włocławku, gdzie padła wysoka główna wygrana w Mini Lotto. Ile wygrał szczęśliwiec, w której kolekturze? Szczegóły w artykule poniżej.

W poniedziałek, 4 grudnia 2023 roku w Centrum Kultury "Browar B." we Włocławku odbyły się uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia.

Blisko trzy tysiące mieszkańców z województwa kujawsko-pomorskiego korzysta z „bransoletek życia”. W programie teleopieki domowej uczestniczy także Włocławek. Włocławianie pierwsze bransoletki otrzymali dwa lata temu. W 2021 roku specjalne opaski trafiły do 161 włocławian. W programie udział biorą także niektóre gminy z powiatu włocławskiego.

Zobacz najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl. Na ekskluzywny dom w Kujawsko-Pomorskiem trzeba mieć do dyspozycji ponad 3 mln złotych.

W Radziejowie w nocy z 2 na 3 grudnia 2023 roku spadła kilkucentymetrowa warstwa śniegu. Na szczęście nie sparaliżowała ruchu drogowego w mieście Jednak otuliła delikatnie miasto, wprowadzając atmosferę związaną z nadchodzącą zimą i świętami Bożego Narodzenia. Niemniej jednak, konieczne było zaangażowanie komunalnych służb oraz samych mieszkańców, którzy podejmowali wysiłki w celu odśnieżenia chodników przed swoimi posesjami. Zobaczcie zdjęcia.

Polowania zbiorowe, tak w dawnych czasach, jak i współcześnie, mają swoją oprawę i zwyczaje. Myśliwi je lubią, bo to okazja do spotkania w szerszym gronie. I zwykle mniej liczy się liczba upolowanej zwierzyny. Przenieśmy się do przedwojennych czasów. Opisujemy dawne polowania (z oryginalną pisownią), zamieściliśmy zdjęcia.