Prasówka Włocławek 6.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Włocławku nie minęło Cię nic ważnego

Zakończyły się już studniówki 2022, bale maturzystów we Włocławku i powiecie włocławskim przeszły do historii. Teraz możemy przypomnieć sobie, jak wyglądały piękne pary na studniówkach na salach balowych. Zobaczcie zdjęcia z imprez.

Pod hasłem "Mam tę moc" przebiegało szkolenie w hali OSiR we Włocławku zorganizowane dla pań z okazji Dnia Kobiet. Instruktorami byli trenerzy Krav Maga Włocławek. Zobaczcie zdjęcia i wideo ze szkolenia.

Etui z klawiaturą do Apple iPad 11 PRO 2020 (Czarne)

Włocławscy mundurowi pomogli mieszkańcom znajdującym się w palącej kamienicy. Dzięki szybkiej reakcji kobiety z mieszkania, u której doszło do pożaru oraz przeprowadzonej przez policjantów ewakuacji żaden z 18 lokatorów kamienicy nie ucierpiał na skutek piątkowego pożaru.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie w miłości! Sprawdź horoskop miłosny na marzec. Dowiedz się czy czeka się wreszcie związek, randka czy może nawet rozstanie? Co czeka Cię w marcu 2022? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

W sobotę na stadionie OSiR przy Leśnej we Włocławku rozegrano mecz 1/8 Pucharu Polski K-PZPN. Zobaczcie zdjęcia z meczu Włocłavia Włocławek - Olimpia Grudziądz.