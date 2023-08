Prasówka Włocławek 7.08.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Włocławku nie minęło Cię nic ważnego

Po raz kolejny w niedzielę, 6 sierpnia 2023 roku EkoJarmark we Włocławku gościł przy ulicy Piwnej. Zobaczcie zdjęcia z targowiska ze zdrową żywnością i rękodziełem.

W pochmurną i deszczową, pierwszą niedzielę sierpnia 2023 roku na Pchlim Targu przy alei Kazimierza Wielkiego we Włocławku zarówno sprzedających jak i kupujących było niewielu. Na targowisku jak zwykle był ruch, ale zapowiadane opady deszczu i burze najprawdopodobniej odstraszyły niektórych. Zobaczcie na zdjęciach, co sprzedający oferowali mieszkańcom Włocławka i regionu.

Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższym czasie? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, oddział w Zarzeczewie, we współpracy z Regionalnym Związkiem Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, zorganizowali w niedzielę tradycyjne Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato. Zobaczcie zdjęcia.

W deszczu ruszyli z Włocławka już po raz 35. pielgrzymi. "Wierzę w Kościół Chrystusowy" - to hasło Pieszej Pielgrzymki Diecezji Włocławskiej na Jasną Górę w 2023 roku. Zobaczcie zdjęcia.

W niedzielę na stadionie Przylesie na Zazamczu i przyległych terenach leśnych we Włocławku zorganizowano trzeci z serii sześciu biegów Vladislavia Cross, czyli Grand Prix Włocławka 2023. Oprócz biegaczy wystartowali także maszerujący z kijkami nordic walking. Zobaczcie zdjęcia z biegu.

Będzie 21. edycja Włocławskiej Ligi Koszykówki Amatorskiej. Organizatorzy ogłosili właśnie nabór do rozgrywek WLKA w sezonie 2023/24.

W sobotę 5 sierpnia 2023 roku od godziny 16.00 do północy na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Baruchowie odbył się piknik rodzinny. Na scenie pojawiły się m. in. zespoły Łzy i Master. Zobaczcie zdjęcia.

Do rozszczelnienia jednej z nitek rurociągu „Przyjaźń” doszło w miejscowości Sobiczewy w gminie Chodecz w powiecie włocławskim poinformowała Wojewódzka Straż Pożarna w Toruniu. Do akcji zadysponowano 11 zastępów. Sytuacja została opanowana. Przed godziną 23 trwało jeszcze pompowanie rozlewiska do cysterny. Zobaczcie zdjęcia.