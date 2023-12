Prasówka Włocławek 7.12.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Włocławku nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.12, we Włocławku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Czym były Filipinki produkowane w warunkach konspiracyjnych w czasie II wojny światowej? [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź] ”?

Prasówka Włocławek 7.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Czym były Filipinki produkowane w warunkach konspiracyjnych w czasie II wojny światowej? [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź] Czym były Filipinki produkowane w warunkach konspiracyjnych w czasie II wojny światowej? Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 700) programu TVN "Milionerzy" (sezon 14). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

📢 W 2017 roku w Paryżu wprowadzono przepis wymagający od pracowników budowlanych znajomości francuskiego to tak zwana klauzula W 2017 roku w Paryżu wprowadzono przepis wymagający od pracowników budowlanych znajomości francuskiego to tak zwana klauzula: Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 700) programu TVN "Milionerzy" (sezon 14). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

📢 Tamaryszek. Tamaryszka zalatuje do Polski bardzo rzadko, a tamaryszek [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź] Tamaryszka zalatuje do Polski bardzo rzadko, a tamaryszek. Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 700) programu TVN "Milionerzy" (sezon 14). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

Prasówka 7.12 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Które dżiny pomagały Aladynowi z Baśni tysiąca i jednej nocy i Klechd sezamowych Leśmiana w jego życiowych perypetiach Które dżiny pomagały Aladynowi z aśni tysiąca i jednej nocy i Klechd sezamowych Leśmiana w jego życiowych perypetiach

Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 700) programu TVN "Milionerzy" (sezon 14). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

📢 Mikołajki 2023 w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Zdjęcia W środę 6 grudnia studenci Państwowej Akademii Nauk Stosowanych świętowali Mikołajki 2023. W trzech budynkach uczelni przy ulicy Mechaników 3, Energetyków 30 oraz Obrońców Wisły 1920 roku 21 czekały na studentów atrakcje związane z obchodem tego dnia. Na uczelni odbył się z tej okazji turniej mikołajkowy w ping ponga. Zobaczcie zdjęcia 📢 Świąteczna iluminacja na Mikołajki 2023 rozbłysła w centrum Włocławka. Tłumy na Placu Wolności. Zdjęcia W środę, w Mikołajki w centrum Włocławka rozbłysło kolorowymi światłami. Towarzyszyła temu impreza Włocławek Światłem Malowany z udziałem m. in. Mikołaja i Pani Mikołajowej, z którymi pozowali do zdjęć najmłodsi mieszkańcy. Ponadto na scenie wystąpiło trio wokalne InHarmony. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia. 📢 Horoskop dzienny na czwartek 7 grudnia 2023. Co Cię dziś spotka? Horoskop zodiakalny wróżki Romy Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop na czwartek 30 listopada 2023. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

📢 Targowisko w Radziejowie. Ceny żywego karpia i nie tylko. Zdjęcia - 6 grudnia 2023 Tak było na targowisku na placu przy Brzeskiej w Radziejowie w pierwszą środę grudnia 2023 roku. Zobaczcie zdjęcia z targowiska, poznajcie ceny. 📢 Sprawdź co Cię czeka w najbliższym tygodniu - Horoskop. Wróżka Roma przepowiada Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie. Sprawdź horoskop na najbliższy tydzień. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

📢 ANWILOWY Turniej Mikołajkowy 2023 we Włocławku. Zdjęcia, wyniki W środę 6 grudnia 2023 roku w Hali Mistrzów we Włocławku odbyła się druga edycja ANWILOWEGO Turnieju Mikołajkowego 2023 we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia, wyniki. 📢 Pogrzeb Jana Polaka, założyciela i wieloletniego dyrektora Teatru Impresaryjnego we Włocławku. Zdjęcia W piątek 1 grudnia 2023 roku zmarł Jan Polak, były dyrektor Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku. Miał 70 lat. W środę odbył się pogrzeb. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Mikołajki 2023 w II LO im. Mikołaja Kopernika we Włocławku. Zdjęcia W środę, 6 grudnia 2023 roku w II Liceum Ogólnokształcącym imienia Mikołaja Kopernika we Włocławku odbyły się tradycyjne Mikołajki. Był Mikołaj, były słodkie upominki dla uczniów szkoły oraz szkolne rozgrywki mikołajkowe. Zobaczcie zdjęcia z "Kopernika". 📢 Otrzęsiny 2023 klas pierwszych w "Elektryku" we Włocławku. Zdjęcia, wideo W Mikołajki, czyli 6 grudnia 2023 roku klasy pierwsze w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku przeszły tradycyjne otrzęsiny. Uczniowie klas pierwszych wzięli udział w zabawnych potyczkach. Zobaczcie zdjęcia z otrzęsin w "Elektryku". 📢 Próbna matura 2024 z języka polskiego w IV LO im. K. K. Baczyńskiego we Włocławku. Zdjęcia, wideo W 2023 roku matury próbne organizowane przez CKE odbywają się w terminie 6-8 grudnia. W tym roku nie będzie próbnych matur z CKE na poziomie rozszerzonym, tak jak to było w roku ubiegłym. W środę (6.12.2023) do pisania testów diagnostycznych z języka polskiego w IV LO im. K. K. Baczyńskiego we Włocławku zasiadło 130 uczniów. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Próbna matura 2024 z języka polskiego w LZK we Włocławku. Zdjęcia W środę, 6 grudnia 2023 roku maturzyści I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej przystąpili do pisania próbnej matury z języka polskiego z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W czwartek pora na matematykę, w piątek - języki nowożytne. Zobaczcie zdjęcia z próbnej matury z języka polskiego w LZK.

📢 Włocławek dostał 4 miliony złotych dofinansowania na modernizację oświetlenia drogowego Rozstrzygnięta została edycja Programu Inwestycji Strategicznych poświęcona modernizacji infrastruktury oświetleniowej. Do samorządów w całym kraju trafi w sumie prawie 1 miliard złotych. Dofinansowanie otrzymał także Włocławek. Miasto pozyskało 4 miliony złotych na wymianę ponad 5 tysięcy opraw oświetlenia drogowego. 📢 Horoskop na weekend 8-10 grudnia 2023. Wróżka Parisa przepowiada najbliższe dni Zapytaliśmy Wróżkę Parisę o to, co będzie się działo w życiu znaków zodiaków w najbliższych dniach. Sprawdź w naszej galerii co wydarzy się w najbliższy weekend [8-10 grudnia 2023]?

Wideo Kolejna dawka szczepionki już dostępna!