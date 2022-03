Prasówka Włocławek 7.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Włocławku nie minęło Cię nic ważnego

Impreza z okazji Dnia Kobiet 2022 pt. "Koncert z serduszkiem" w klubie "Łęg" przy ulicy Płockiej we Włocławku. Wystąpił m.in. Wiesław Herliczko, uczestnik programu "The Voice Senior". Zaprezentowała się także para taneczna. Był też słodki poczęstunek. Zdjęcia.

Coraz więcej zieleni na Pchlim Targu we Włocławku. Sprzedawcy oferują sadzonki kwiatów - bratków i stokrotek. Nie brakuje też sadzonek drzew owocowych. Zobaczcie zdjęcia z niedzieli, 6 marca.

Etui z klawiaturą do Apple iPad 11 PRO 2020 (Czarne)

Ponad 200 osób wzięło udział we włocławskim Biegu Tropem Wilczym 2022. Zawodnicy przebiegli 10 kilometrów trasą przełajową na osiedlu Południe. Zobaczcie zdjęcia z imprezy.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W ostatnich dniach częściej spoglądamy w niebo. Mieszkańcy Kujaw i Pomorza są zaintrygowani widokiem białych smug w górze. Będziemy musieli do nich przywyknąć, bo NATO wprowadziło specjalny tryb patrolowania przestrzeni powietrznej.

W sobotę na stadionie OSiR przy Leśnej we Włocławku rozegrano mecz 1/8 Pucharu Polski K-PZPN. Zobaczcie zdjęcia z meczu Włocłavia Włocławek - Olimpia Grudziądz.

W sobotę, 5 marca w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem z okazji dnia Kobiet odbył się koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej Kujawia pod batutą prof. Mirosława Kordowskiego.

W 2022 roku w Ciechocinku czeka nas sporo wydarzeń kulturalnych. Przygotowaliśmy dla was listę tego, co będzie się działo w kultowym uzdrowisku. Jesteście ciekawi? Zapraszamy do naszej galerii.