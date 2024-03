Prasówka Włocławek 9.03.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Włocławku nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.03, we Włocławku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te kobiety rządzą Włocławkiem i regionem. Galeria zdjęć na 8 marca 2024”?

Prasówka Włocławek 9.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te kobiety rządzą Włocławkiem i regionem. Galeria zdjęć na 8 marca 2024 Zobaczcie, które panie z Włocławka i powiatu włocławskiego mają największy wpływ na rozwój naszego regionu. Działają m.in. w samorządzie, oświacie, wolontariacie, biznesie i kulturze. Są zaangażowane w życie społeczne Włocławka i okolicy. Więcej w naszej galerii

📢 Tak było na ostatniej imprezie w Loft Music Club Włocławek. Zdjęcia Fotorelacja z imprezy w Loft Music Club Włocławek. Tak było 2 marca 2024 roku. 📢 Kradzież portfela z zawartością we Włocławku. Rozpoznajesz tę kobietę? Policjanci z Włocławka zwracają się o pomoc w identyfikacji osoby, która może mieć związek z prowadzonym postępowaniem. Każdy kto rozpoznaje kobietę lub ma wiedzę co do okoliczności przywłaszczenia portfela w punkcie handlowym przy ulicy Zielony Rynek we Włocławku, proszony jest o kontakt z policjantami z komendy miejskiej we Włocławku.

Prasówka 9.03 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sprawdź co Cię czeka w najbliższym tygodniu - Horoskop miłosny. Wróżka Roma przepowiada Co będzie się działo w Twoim miłosnym życiu w najbliższym czasie? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

📢 Powitanie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w parafii NMP Królowej Polski na Zawiślu we Włocławku. Zdjęcia, wideo W piątek, 8 marca 2024 roku obraz Matki Bożej Częstochowskiej przywieziony został do kościoła parafialnego pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski przy ulicy Krokusowej na Zawiślu we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia z powitania obrazu.

📢 Planowane wyłączenia prądu w Kujawsko-Pomorskiem. Tu nie będzie prądu Tu Energa zaplanowała wyłączenia prądu w najbliższym tygodniu (w dniach 8-15 marca 2024). W galerii podajemy miejscowości i ulice, przy których będą problemy z prądem. W naszej galerii podajemy wykaz miejscowości w województwie Kujawsko-Pomorskim, w których zaplanowane zostały prace modernizacyjne związane z planowanymi wyłączeniami prądu. 📢 Wyniki meczów 18. kolejki 4. ligi kujawsko-pomorskiej [9 marca 2024] Pierwszą kolejkę w rundzie wiosennej rozegrają zespoły 4. ligi kujawsko-pomorskiej. Podajemy terminarz i obsadę sędziowską. Dla jednego z arbitrów 9 marca dniem w którym zakończy swoją przygodę z gwizdkiem. Tradycyjnie wyniki meczów podawać będziemy na żywo.

📢 United Session 2024 w Browarze B. we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia [8 marca] United Session 2024, to międzynarodowe zawody taneczne, jakie w tym roku po raz kolejny zorganizowano w Browarze B. we Włocławku. Najlepsi tancerze z całego kraju rywalizowali ze sobą (8-9.03.2024) w kategoriach hip-hop, popping, all styles i breaking. Zobaczcie zdjęcia z pierwszego dnia. 📢 Wiemy, co będzie się działo w pierwszym "Sanatorium miłości 6" w TVP. Zobaczcie zdjęcia! W niedzielę, 10 marca, o godzinie 21.20, zapraszamy do śledzenia pierwszego odcinka szóstego sezonu programu "Sanatorium Miłości". Tym razem akcja toczyć się będzie w urokliwym uzdrowisku w Krynicy-Zdrój. Jakie niespodzianki czekają na uczestników i widzów? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem. Mamy też migawki z pierwszego odcinka programu. 📢 Mieszkańcy Włocławka na przejściach dla pieszych. Zdjęcia z Google Street View Na mapach Google Street View można zobaczyć ulice i budynki, ale także mieszkańców miast. My wybraliśmy zdjęcia z przejść dla pieszych. Sprawdź, kogo we Włocławku przyłapała kamera Google Street View na pasach! Zobaczcie, czy i Was sfotografowano. Sprawdźcie galerię.

📢 Tak było na ostatniej imprezie w klubie Rozkosz we Włocławku. Zobacz zdjęcia Fotorelacja z imprezy w klubie Rozkosz przy ul. Starodębskiej 3 we Włocławku. 📢 Charytatywny spływ kajakowy Wisłą. Płyną i chcą zebrać 15 milionów złotych dla chorego Olafa. Zdjęcia, wideo W czwartek, 7 marca 2024 roku dotarli do Włocławka, w piątek rano wyruszyli do Torunia - mowa o trójce kajakarzy, którzy płyną z Goczałkowic do Gdańska. Zimowym rejsem nagłaśniają zbiórkę dla małego chorego Olafa. Zobaczcie zdjęcia z Włocławka. 📢 Targi Edukacyjne 2024 we Włocławku - dzień drugi. Zdjęcia, wideo W czwartek i piątek (7 - 8 marca 2024 roku) w Hali Mistrzów we Włocławku w ramach Targów Edukacyjnych swoje oferty zaprezentowały szkoły średnie i instytucje oświatowe nie tylko z Włocławka. Zobaczcie zdjęcia z drugiego dnia Targów Edukacyjnych 2024 we Włocławku, podczas którego zaprezentowały się uczelnie wyższe, szkoły policealne oraz instytucje oferujące zatrudnienie.

📢 Międzyprzedszkolny Turniej Tańca o Złote Buty we Włocławku. Zdjęcia W przedszkolu Publicznym nr 35 we Włocławku w piątek 8 marca odbył się Międzyprzedszkolny Turniej Tańca o Złote Buty. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia. 📢 Konferencja naukowa "Kobiety w naukach ścisłych" w CKZiU we Włocławku. Zdjęcia W piątek, 8 marca 2024 roku w sali konferencyjnej CKZiU przy ulicy Ogniowej 2 we Włocławku odbyła się konferencja naukowa pt. "Kobiety w naukach ścisłych". Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia. 📢 Dyskusje wokół Rejsu na Przystani we Włocławku. Takie plany ma przyszły najemca lokalu. Zdjęcia Lokal gastronomiczny na przystani przy ul. Piwnej we Włocławku będzie miał nowego najemcę. Aleksander Ślufiński w kwietniu 2024 roku przejmie lokal, w którym od 10 lat działa Rejs. Nowy właściciel, w związku z lawiną komentarzy na temat przejęcia restauracji, zabrał głos w tej sprawie. Natomiast obecna właścicielka Rejsu potwierdza, że planuje otworzyć restaurację w innej lokalizacji.

📢 Start Lublin - Anwil Włocławek 88:80. Zdjęcia z meczu 23. kolejki Orlen Basket Ligi Anwil Włocławek doznał czwartej porażki w Orlen Basket Lidze w sezonie 2023/24. Zobaczcie zdjęcia z meczu w Lublinie ze Startem. 📢 Powitanie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w parafii Ducha Świętego na Michelinie we Włocławku. Zdjęcia, wideo Trwa Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej w diecezji włocławskie. Rozpoczęło się ono 22 kwietnia 2023 roku w Zduńskiej Woli, a zakończy 16 marca 2024 roku w bazylice katedralnej. Przez niemal rok Matka Boża odwiedzi wszystkie parafie. W czwartek, 7 marca 2024 roku, cudowny obraz zawitał do parafii pw. Ducha Świętego w Michelinie we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia i wideo. 📢 Dzień Kobiet 2024 w Pizzerii K2 Kręgielni Radziejów. Zdjęcia W czwartek, 7 marca odbył się Dzień Kobiet 2-24 dla aktywnych pań z Radziejowa i okolicy. W Pizzerii K2 Kręgielni Radziejów mogły z okazji swojego święta spędzić kameralny wieczór. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Osłabiony Anwil Włocławek przegrał w Lublinie. Sanders tym razem strzelał ślepakami Bez chorego Tomasa Kyzlinka i wciąż kontuzjowanego Luke'a Petraska Anwil Włocławek nie poradził sobie w Lublinie. Świetny mecz Jakluba Garbacza nie pomógł, bo tym razem zbyt wiele rzutów spudłowali Victor Sanders i Amir Bell.

ZOBACZ KONIECZNIE Miejsca, które Google Maps przed nami ukrywa

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.