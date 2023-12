Prasówka z listopada 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się we Włocławku? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w listopadzie czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Włocławka najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony 10" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, co udało nam się znaleźć! [1.12.2023 r.]”?

Przegląd listopada 2023 we Włocławku: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z listopada 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony 10" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, co udało nam się znaleźć! [1.12.2023 r.] Ewa z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda na co dzień. Ewa z Wyrzyska (Wielkopolska) to jedna z wybranek Waldemara z "Rolnik szuka żony". Od początku była jego faworytką. Widzowie nie mieli więc wątpliwości, że zaprosi ją do swojego gospodarstwa pod Pakością w Kujawsko-Pomorskiem. Tak też się stało. Dotarliśmy do prywatnych zdjęć Ewy z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie, jak wygląda na co dzień! 📢 Tak było na ostatniej imprezie w Venus Planet. Zobacz zdjęcia [część I] Zobaczcie fotorelacje z imprezy w klubie w Konecku. Zdjęcia - część I.

📢 Ślubowanie klas mundurowych w Baczyńskim we Włocławku. Zdjęcia W środę 29 listopada 2023 roku w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Kamila Krzysztofa Baczyńskiego przy ulicy Kaliskiej 108 we Włocławku odbyło się uroczyste ślubowanie klasy o profilu policyjnym oraz OPW (Oddziału Przygotowania Wojskowego). Zobaczcie zdjęcia.

Prasówka grudzień Włocławek: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w listopadzie uwagę czytelniczek i czytelników z Włocławka. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nazwa sugeruje że jest to sprzęt genialny [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź] Nazwa sugeruje że jest to sprzęt genialny

Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 695) programu TVN "Milionerzy" (sezon 14). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

📢 Sprawdź co Cię czeka w najbliższym tygodniu - Horoskop. Wróżka Roma przepowiada Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop na najbliższy tydzień. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. 📢 Tragiczny wypadek w gminie Fabianki w powiecie włocławskim. Zdjęcia Śmiertelny wypadek w miejscowości Chełmica Duża. Policjanci z KMP Włocławek wyjaśniają pod nadzorem prokuratora okoliczności tragicznego poniedziałkowego wypadku drogowego, do którego doszło na drodze gminnej w miejscowości Chełmica Duża (gm. Fabianki). W wyniku zdarzenia 43-letni kierujący mazdą poniósł śmierć na miejscu. Szczegóły, zdjęcia. 📢 Polska Miss Nastolatek 2023 - poznaliśmy rozstrzygnięcia finałowej gali [wyniki, zdjęcia] W piątek odbył się finałowy konkursu Polska Miss Nastolatek 2023. Najpiękniejszą nastolatką wybrana została Nikola Gradowska (18 lat) z miejscowości Starowa Góra w powiecie łódzkim. Gala finałowa miała miejsce 24 listopada w Terminal Event Center we Wrocławiu czyli w najnowocześniejszym centrum konferencyjnym na Dolnym Śląsku. Poznajcie wyniki jury.

📢 Kibice i cheerleaderki podczas meczu Anwil Włocławek - Dziki Warszawa. Zdjęcia W środę, 26 listopada 2023 roku, w Hali Mistrzów we Włocławku Anwil Włocławek zmierzył się z Dzikami Warszawa w ramach 10. kolejki Orlen Basket Ligi. Zobaczcie zdjęcia kibiców i występów cheerleaderek. 📢 Andrzejki 2023 - tak było na imprezie w Tawernie w Brześciu Kujawskim. Zdjęcia Andrzejki to tradycyjne imprezy urządzane pod koniec listopada i rzadko już związane z urodzinami Andrzeja czy wróżbami. Odwiedziliśmy lokale we Włocławku i regionie, by zobaczyć, jak się bawią goście na imprezach. Zobaczcie zdjęcia z Tawerny w Brześciu Kujawskim.

📢 Na Pchlim Targu już bardzo świątecznie. Zdjęcia, ceny, 26 listopada 2023 W niedzielę, 26 listopada mróz nie odstraszył kupujących na Pchlim Targu we Włocławku przy alei Kazimierza Wielkiego. Sprzedający także dopisali. Zauważyć można coraz więcej stoisk z bożonarodzeniowymi ozdobami. Zobaczcie na zdjęciach, co można było kupić na Pchlim Targu.

📢 Kibice podczas Gali Krwawy Sport - Golden 7 we Włocławku. Walki na gołe pięści w Hali Mistrzów. Zdjęcia Podczas sobotniej (25.11.2023) Gali Krwawy - Golden 7 fani walki na gołe pieści nie zawiedli. Zapełniły się prawie wszystkie miejsca na trybunach Hali Mistrzów. Podczas imprezy odbyło się 10 pojedynków. W programie wieczoru oprócz widowiskowych walk zaśpiewał znany raper Nizioł. Zobaczcie zdjęcia z trybun. 📢 Gala Krwawy Sport - Golden Seven 2023 we Włocławku. Zdjęcia, wideo Gala Krwawy Sport - Golden 7, walki na gołe pięści już za nami. W sobotę, 25 listopada 2023 roku działo się w Hali Mistrzów we Włocławku. Podczas imprezy odbyły się 3 pół-amatorskie walki Karty Wstępnej i 5 super pojedynków, w tym o Pas Kategorii Średnie - K1 oraz o Pas Kategorii Open. W programie wieczoru oprócz widowiskowych walk zaśpiewał znany raper Nizioł. Zobaczcie fotorelację z Gali.

📢 Andrzejki 2023 pod Włocławkiem - tak było w Miravioli w Szpetalu Górnym. Zdjęcia Andrzejki to tradycyjne imprezy urządzane pod koniec listopada i rzadko już związane z urodzinami Andrzeja czy wróżbami. Odwiedziliśmy lokale we Włocławku, by zobaczyć, jak się bawią goście na imprezach. Zobaczcie zdjęcia z Miravioli w Szpetalu Górnym, gmina Fabianki.

📢 Andrzejki 2023 we Włocławku - tak było w Pałacu Bursztynowym. Zdjęcia Andrzejki to tradycyjne imprezy urządzane pod koniec listopada i rzadko już związane z urodzinami Andrzeja czy wróżbami. Odwiedziliśmy lokale we Włocławku, by zobaczyć, jak się bawią goście na imprezach. Zobaczcie zdjęcia z Pałacu Bursztynowego we Włocławku. 📢 Tak było na imprezie w klubie Rozkosz we Włocławku. Zobacz zdjęcia [18 listopada 2023] Fotorelacja z imprezy w klubie Rozkosz przy ul. Starodębskiej 3 we Włocławku.

📢 Targowisko przy ul. Związków Zawodowych we Włocławku. Tanie warzywa i owoce, odzież, ozdoby świąteczne - 25 listopada 2023 W śnieżną sobotę (25.11.2023) na popularnym targowisku przy ulicy Związków Zawodowych we Włocławku na straganach jak zawsze królują świeże owoce i warzywa, ale nie tylko. W tę zimową pogodę nie zabrakło kupujących, którzy nie tylko w poszukiwaniu świeżych warzyw i owoców od lokalnych rolników, odwiedzili ten popularny targ. Zobaczcie zdjęcia, sprawdźcie ceny. 📢 Tak było na imprezie w Loft Music Club Włocławek. Pierwszej po remoncie. Zdjęcia To była pierwsza po dłuższym czasie impreza w klubie przy Łegskiej 28 we Włocławku. Zobaczcie, jak było w sobotę w Loft Music Club we Włocławku po remoncie. 📢 Oficjalne ważenie przed Galą Krwawy Sport Golden Edition we Włocławku. Zdjęcia, wideo W piątek, 24 listopada 2023 roku, w Hali Mistrzów we Włocławku zorganizowano oficjalne ważenie zawodników Gali Krwawy Sport – walki na gołe pięści już, która odbędzie się w sobotę (25.11.2023) w Hali Mistrzów we Włocławku. Nie zabraknie znanych nazwisk. Zobaczcie zdjęcia z ważenia.

📢 Andrzejki 2023 we Włocławku - tak było na imprezie w klubie Alchemia. Zdjęcia Członkowie stowarzyszenia "Starówka" z Włocławka bawili się w piątkowy wieczór na imprezie andrzejkowej w klubie "Alchemia" przy ulicy Ostrowskiej. Zobaczcie zdjęcia z imprezy. 📢 Finał Polska Miss Nastolatek 2023 już w piątek. Trwa wybór Miss Internetu. Zdjęcia kandydatek W piątek odbędzie finałowy konkursu Polska Miss Nastolatek 2023. Obecnie trwa wybór Polska Miss Nastolatek Internetu 2023. Szczegóły, zdjęcia pięknych kandydatek.

