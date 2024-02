Prasówka z Włocławka 13.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Jedenasta główna wygrana w 2024 roku w Ekspres Losach w Kujawsko-Pomorskiem padła w Izbicy Kujawskiej. To nowa odmiana gier w Lotto. Tutaj nie czekasz na wynik, bo masz go od razu. W tym roku w grach Lotto w Kujawsko-Pomorskiem mamy już 22 wygrane na ponad 1,7 mln złotych. Ile tym razem wygrał szczęśliwiec? W której kolekturze? Szczegóły w artykule poniżej.

W poniedziałek, 12 lutego 2024 roku, mimo niekorzystnej aury, odbył się tradycyjny wiejski jarmark w Krzywosądzy w gminie Dobre. To wydarzenie, które jest integralną częścią kultury lokalnej, oferuje szeroki wybór produktów rolnych i rzemieślniczych. Zobaczcie zdjęcia, poznajcie ceny.

Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop na wtorek 13 lutego 2024. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.