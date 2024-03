Prasówka z Włocławka 13.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Włocławek 13.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Kończy się powoli Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej w diecezji włocławskiej. Rozpoczęło się 22 kwietnia 2023 roku w Zduńskiej Woli, a zakończy 16 marca 2024 roku w bazylice katedralnej. Przez niemal rok Matka Boża odwiedzi wszystkie parafie. We wtorek (12 marca 2024 roku) cudowny obraz dotarł z parafii pw. Wszystkich Świętych przy placu Wolności do parafii św. Józefa we Włocławku (os. Zazamcze). Zobaczcie zdjęcia i wideo.