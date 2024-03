Prasówka z Włocławka 14.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Wszystko jak z płatka Nie ma zadania nie do wykona...

Policjanci zabezpieczyli w mieszkaniu 52-letniego mieszkańca Włocławka blisko kilogram marihuany. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków mężczyźnie grozi teraz kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Szczegóły, zdjęcia

Kobiety w ciąży i rodziny z dziećmi do 2. roku życia nie będą musiały płacić za parkowanie we Włocławku? Takie rozwiązanie obiecuje mieszkańcom prezydent Włocławka Marek Wojtkowski. Co o takim udogodnieniu dla przyszłych mam i rodzin z maluchami sądzą mieszkańcy Włocławka?