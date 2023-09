Prasówka z Włocławka 14.09.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.09, we Włocławku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Horoskop dzienny na czwartek 14 września 2023. Co Cię dziś spotka? Horoskop zodiakalny wróżki Romy”?

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Horoskop dzienny na czwartek 14 września 2023. Co Cię dziś spotka? Horoskop zodiakalny wróżki Romy Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop na czwartek 14 września 2023. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

📢 Która z roślin najpierw kwitnie, a dopiero potem wypuszcza liście? [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź] Która z roślin najpierw kwitnie, a dopiero potem wypuszcza liście? Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 653) programu TVN "Milionerzy" (sezon 14). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej 📢 Koprolalia to chorobowa potrzeba wypowiadania [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź] Koprolalia to chorobowa potrzeba wypowiadania: Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 653) programu TVN "Milionerzy" (sezon 14). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

Prasówka 14.09 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zdjęcia z meczu Start Radziejów - Start Stawki. Puchar Polski K-PZPN 2023/24 - okręg Włocławek Rozegrano mecze 2. rundy Regionalnego Puchary Polski K-PZPN - okręg Włocławek w sezonie 2023/24. Zobaczcie zdjęcia ze spotkania Start Radziejów - Start Stawki 0:5.

📢 Sprawdź co Cię czeka w najbliższym tygodniu – Horoskop. Wróżka Roma przepowiada Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie na najbliższe dni. Sprawdź horoskop. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

📢 Chór Canto z Włocławka poszukuje nowych chętnych Chór Canto działający w Zespole Szkół Muzycznych we Włocławku szuka kolejnych młodych osób. Zajęcia wokalne są bezpłatne - spróbować może każdy. 📢 Na Zawiślu we Włocławku stanie wieża widokowa. Miasto wybrało wykonawcę Stalowo-drewniana wieża widokowa, która stanie na Zawiślu, powstanie w ramach Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2022. Mieszkańcy wybrali to zadanie już w 2021 roku, ale dopiero teraz doczeka się realizacji. Wykonaniem zadania zainteresowanych było pięć firm. W budżecie przeznaczonym na ten cel, mieściły się trzy z nich. Miasto wyłoniło najkorzystniejszą ofertę. 📢 Wypadek w powiecie radziejowskim. 22-latek audi wjechał w drzewo. Zdjęcia Nocny wypadek w miejscowości Szczeblotowo w powiecie radziejowskim. Po uderzeniu w drzewo do szpitala trafił 22-latek, kierujący audi. Policjanci z KPP Radziejów wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. Szczegóły, zdjęcia.

📢 Rejsy stateczkiem solarnym po Zalewie Włocławskim. Wciąż można skorzystać z atrakcji Choć wakacje już się skończyły, nadal można wybrać się na rejs po Zalewie Włocławskim. Stateczek solarny będzie pływał do końca września 2023 roku. Rejsy odbywają się codziennie. Dodatkowo – w weekendy – można wybrać się na wieczorny rejs o zachodzie słońca. Ile kosztuje rejs po Zalewie Włocławskim? Gdzie można kupić bilety?

📢 W Aleksandrowie Kujawskim "O Zegar Czasu" walczyli seniorzy. Zdjęcia i wideo z Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów 2023 W Aleksandrowie Kujawskim po raz 42. "O Zegar Czasu" walczyli seniorzy z całego województwa. Podczas Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów wystąpiło aż 30 zespołów. 📢 Horoskop na weekend 15-17 września 2023. Wróżka Parisa przepowiada najbliższe dni Zapytaliśmy Wróżkę Parisę o to, co będzie się działo w życiu znaków zodiaków w najbliższych dniach. Sprawdź w naszej galerii co wydarzy się w najbliższy weekend [15-17 września 2023]?

📢 Działania „NURD” na drogach powiatu radziejowskiego. 21 wykroczeń, zdjęcia „NURD” to skrót od niechronionego uczestnika ruchu drogowego czyli pieszego, rowerzysty. Właśnie na bezpieczeństwo takich osób w szczególności zwracali uwagę policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie. 📢 Pijana 47-latka z powiatu radziejowskiego zatrzymana. Kierowała oplem Pijana 47-latka z powiatu radziejowskiego za kierownicą opla. Kobieta zatrzymana przez policjantów z KPP Radziejów, kierowała samochodem mając ponad 0,8 promila. Już straciła prawo jazdy, a wkrótce stanie przed sądem, który zdecyduje o karze.

