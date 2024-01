Prasówka z Włocławka 15.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Włocławek 15.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W drugą niedzielę stycznia 2024 roku nad jeziorem Łuba spotkali się członkowie włocławskiej grupy "Morsy Bez Forsy" by jak co tydzień zażyć zdrowotnej kąpieli. Tym razem do zimnej wody jeziora weszli w towarzystwie studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Wspólnej kąpieli towarzyszyły dobre humory. Zobaczcie zdjęcia i wideo.