Prasówka z Włocławka 15.09.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Trwa remont w klubie przy Łęgskiej we Włocławku. W mediach społecznościowych czytamy, że Browar Loft Music & Pub Włocławek wróci i to już niebawem. Na Facebooku opublikowano fotogalerię z ostatniej wakacyjnej imprezy. Zobaczcie zdjęcia. Tak było 25 sierpnia 2023 roku.

Teatr „Skene” oraz Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku zorgnizował casting do ról w przedstawieniu pod tytułem "Opowieść wigilijna". Zobaczcie zdjęcia z środowych przesłuchań młodych aktorów.

Komenda Miejska Policji we Włocławku wydała komunikat dotyczący niedawnego wypadku. Policja prosi o kontakt świadków wypadku drogowego na skrzyżowaniu ulic Sarniej i Brzezinowej we Włocławku.

Grono fanów trwałego ozdabiania ciała się powiększa. Tatuowanie ciała stało się tak powszechne. Już nikogo nie dziwi widok mężczyzny czy kobiety z rysunkiem na ramieniu, szyi czy kostce. Tatuaże to ozdoba ciała. Ostatnio wiele osób się na nie decyduje. Stają się coraz bardziej popularne małe tatuaże, bo ich wykonanie jest szybkie i tańsze. Zobaczcie najciekawsze wzory tatuaży prosto z salonów tatuażu z całej Polski.

W 2023 roku panie ze Stowarzyszenia Amazonek we Włocławku realizują m.in. projekt "Coolturalni i aktywni", którego jednym z zadań są warsztaty manualno-florystyczne. Zobaczcie zdjęcia pięknych, własnoręcznie wykonanych wiązanek, jakie powstały na środowych zajęciach.

Zobaczcie zdjęcia pięknych kobiet, które pojawiły się we wrześniu 2023 roku w klubie Venus Planet w Konecku.

Około 25 tysięcy złotych strat po pożarze w Topólce w powiecie radziejowskim. Podajemy szczegóły zdarzenia. Zobaczcie zdjęcia z akcji strażaków. Na miejscu działało sześć zastępów Straży Pożarnej.

Zielony Festiwal, Dzień Sąsiada, Złaz Turystyczny czy Zlot Pojazdów Zabytkowych i Klasycznych, Sprzątanie Świata - to tylko niektóre wydarzenia zaplanowane na najbliższe dni we Włocławku i okolicach. Zobaczcie, co będzie się działo w weekend 15-17 września 2023 roku

Rozgrywki sportowe, zabawy, pokazy i warsztaty z ekologią w tle - tak przebiegał piknik pod hasłem "Eko-Zakręceni" w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia z imprezy.