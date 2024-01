Prasówka z Włocławka 16.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W miniony weekend (12-14.01.2024) na drogach Włocławka i powiatu włocławskiego doszło do 17 kolizji. Przeprowadzone przez policjantów KMP we Włocławku kontrole trzeźwości wykazały, że ośmiu kierujących jechało pod wpływem alkoholu, w tym pięciu kierowało pojazdami mechanicznymi. Policja apeluje o przestrzeganie przepisów drogowych i ostrożną jazdę - przypomina, że zimą warunki na drogach mogą być trudne.

W weekend (13-14 stycznia 2024 roku) w hali OSiR rozegrano spotkania 10. kolejki WLKA Włocławek sezon 2023/2024. Podajemy wyniki, statystyki i tabel, a także zdjęcia z meczu Anwil Team - Autoserwis Radek/Open Partner.

We Włocławku trwa pogłębianie dna basenu na przystani przy ul. Piwnej. W trakcie prac natrafiono na cenne znalezisko – miecz sprzed ponad tysiąca lat. Artefakt może pochodzić nawet z IX wieku! To sensacyjne znalezisko archeologiczne na skalę kraju. Miecz na razie trafił do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu, gdzie został zabezpieczony. Później ma trafić do muzeum we Włocławku.