Prasówka z Włocławka 16.07.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

We Włocławku funkcjonują dwa miejskie targowiska oraz niedzielny pchli targ. Jedno z nich znajduje się przy ul. Związków Zawodowych drugie przy ul. Kaliskiej we Włocławku. Obydwa chętnie odwiedzane przez kupujących, szczególnie w dniach targowych. Jednak największy ruch panuje tu niezmiennie w soboty.

W sobotę,15 lipca 2023 roku, odwiedziliśmy jarmark staroci organizowanym cyklicznie na terenie Galerii „Stary Świat” przy ulicy Starodębskiej we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia.

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, w środę (12 lipca 2023 roku) po raz drugi wyruszyło w teren, odkrywając na styku kultury i natury Wisłę i jej sąsiedztwo. Wiślana Ekspedycja w kilka dni pokona trasę z Warszawy do Torunia, by odwiedzić po drodze m.in. Czerwińsk nad Wisłą, Wiączemin Polski, Płock, Włocławek. W piątek, 14 lipca, załoga galara wiślanego zacumowała przy Przystani Wodnej we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia cumowania we Włocławku.