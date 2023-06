Prasówka z Włocławka 19.06.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W niedzielę, 18 czerwca 2023 roku, w parafii Najświętszego Serca Jezusowego (Orioniści) we Włocławku uroczyście, ale też i zabawowo obchodzono Jubileusz 100-lecia obecność Zgromadzenia Zakonnego w Polsce. Z jednej strony przybyli na uroczystość zostali zaproszeni do wspólnej modlitwy, z drugiej na gorący posiłek, występy wokalne, gry i zabawy. Zobaczcie zdjęcia z obchodów.

W trzecią niedziele czerwca, ciepła i słoneczna aura sprawiła, że na Pchlim Targu przy alei Kazimierza Wielkiego we Włocławku pojawiło się wielu kupujących i sprzedających. Było ich jednak znacznie mnie niż w poprzednia niedzielę. Zobaczcie na zdjęciach, co sprzedający oferowali mieszkańcom Włocławka i regionu.

W sobotę 17 czerwca 2023 roku na cmentarzu komunalnym we Włocławku przy ul. Chopina został pochowany były komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku st. bryg. w stanie spoczynku Kazimierz Jaroszewski. Zmarł 14 czerwca w wieku 77 lat.

W sobotę, 17 czerwca w kościele farnym w Radziejowie odbył się koncert jubileuszowy „20 lat minęło jak jeden dzień”, upamiętniający rocznicę podpisania umowy partnerskiej z niemiecką gminą Warenholz. Koncert jubileuszowy został przygotowany przez nauczycieli i uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Radziejowie.

Takiego wydarzenia we Włocławku jeszcze nie było. W sobotę 17 czerwca 2023 roku na terenie Pchlego Targu we Włocławku spotkali się miłośnicy motoryzacji z co najmniej kilku regionów kraju. Festiwal Motoryzacji Automania, to duży zlot samochodowy połączony z moto show. Impreza miała również charakter rodzinnego pikniku, na którym nie zabrakło atrakcji także dla najmłodszych. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia.