Prasówka z Włocławka 19.09.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Dziś trefny to pochodzący z nielegalnego źródła lub niezgodny z przepisami Talmudu, a dawnej w Polsce? Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 655) programu TVN "Milionerzy" (sezon 14). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

Przed pałacem cesarskim w jakim mieście mandaryn ogłasza, że kandydat do ożenku z księżniczką Turandot, będzie musiał rozwiązać trzy zagadki? Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 655) programu TVN "Milionerzy" (sezon 14). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

Gdzie naturalnie występuje inwazyjna biedronka sprowadzona do Europy i Stanów Zjednoczonych do walki z mszycami? Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 655) programu TVN "Milionerzy" (sezon 14). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W poniedziałek (18.09) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku odbyło się uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku zatrzymali 34-latka, u którego znaleźli znaczną ilość narkotyków. Zgodnie z decyzją sądu podejrzany trafił już na trzy miesiące do aresztu tymczasowego. Mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Szczegóły, zdjęcia.

W 2023 roku w grach Lotto w województwie Kujawsko-Pomorskim padło już 1012 wygranych na blisko 14 mln złotych. Piątek przyniósł wygraną we Włocławku. W której kolekturze? Ile wyniosła? Sprawdźcie! Szczegóły w artykule poniżej.