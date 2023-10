Prasówka z Włocławka 22.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W sobotę, 21 października 2023 roku, 88 żołnierzy Brygady Obrony Terytorialnej złożyło przysięgę we Włocławku. W trakcie uroczystości na parkingu przy Hali Mistrzów podobnie jak w zeszłym roku czynne były także stoiska związane z militariami i służbami mundurowymi. Zobaczcie zdjęcia z przysięgi.

Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie na weekend! Sprawdź horoskop na 21-22 października 2023 roku. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

Te interesujące fotografie pomogą przybliżyć nieco, jak dawniej wyglądało nasze miasto. Na tych zdjęciach widać jak zmieniło się miasto. Tak wygląda Włocławek na archiwalnych zdjęciach Narodowego Archiwum Cyfrowego prezentuje się niezwykle ciekawie.