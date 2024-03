Prasówka z Włocławka 23.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przed nami trzeci odcinek kultowego programu TVP 1 - "Sanatorium miłości". Kuracjusze zafundują nam i sobie nostalgiczny powrót do przeszłości. Zobaczymy również, jak bawią się na fajfach. Stanisław rozpocznie walkę o Marie Luizę. Tymczasem starania o jego względy czynić będzie inna kuracjuszka. Zobaczcie, co będzie się działo w najbliższym odcinku "Sanatorium miłości 6". Mamy zdjęcia!

Fotorelacja z imprezy w Loft Music Club Włocławek. Tak było 16 marca 2024 roku

Trwa plebiscyt Gazety Pomorskiej "Kobieca Twarz Regionu 2024". W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Kujaw i Pomorza. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X! Zobaczcie kandydatki Włocławka w kategorii Kobiety Dojrzałe.

Wirginia Szmyt, czyli DJ Wika, zagrała w piątek 22 marca 2024 roku podczas zorganizowanej przez fundację We are for U międzypokoleniowej potańcówki w Centrum Handlowym we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia i wideo z wydarzenia.