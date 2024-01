Prasówka z Włocławka 24.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Jakie imię prócz Pawła i Gawła pojawia się znanej bajce Aleksandra Fredry opowiadające o sąsiadach? Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 667) programu TVN "Milionerzy" (sezon 14). To specjalne wydanie teleturnieju, w którym główna wygrana to 2 miliony złotych. Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

W starożytności wydobywano ją na Cyprze i nazywano metalem cypryjskim. Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 667) programu TVN "Milionerzy" (sezon 14). To specjalne wydanie teleturnieju, w którym główna wygrana to 2 miliony złotych. Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

Rozpoczęły się Mistrzostwa Włocławka Szkolnego Związku Sportowego w siatkówce. Rozgrywki potrwają do 7 lutego. Zobaczcie zdjęcia z meczu drużyn dziewczęcych LZK i Zespołu Szkół Budowlanych.

Wężownik wzbudza sporo zamieszania wśród miłośników astrologii. Ma to być trzynasty znak zodiaku, plasujący się pomiędzy skorpionem a strzelcem. Osobom go posiadającym przypisuje się szczególne cechy, w szczególności siłę charakteru, a nawet umiejętności uzdrawiające. Ale skąd tak właściwie wziął się dodatkowy znak? I co to oznacza dla pozostałych?

Nowy rząd zapowiedział znaczne ograniczenie prac domowych w szkołach podstawowych – rezygnację z nich w klasach 1-3 i prace domowe tylko dla chętnych w klasach 4-8. Te mają też nie podlegać ocenianiu. Jak do takiego planu podchodzą rodzice i przedstawiciele grona pedagogicznego we Włocławku? O opinię na ten temat poprosiliśmy między innymi dwóch dyrektorów włocławskich podstawówek.