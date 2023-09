Prasówka z Włocławka 25.09.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop najbliższy tydzień. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

Zobaczcie fotorelacje z imprezy w klubie w Konecku. Zdjęcia - część II.

Zobaczcie fotorelacje z imprezy w klubie w Konecku. Zdjęcia - część I.

W ciepłą, ostatnią niedzielę września 2023 roku na Pchlim Targu przy alei Kazimierza Wielkiego we Włocławku nie brakowało klientów. Po wakacyjnych miesiącach, kiedy mniej osób odwiedza popularny bazar, w wrześniową niedzielę (24.09) zarówno kopiujących jak i sprzedających tłumnie przybyli na to popularne targowisko. Zobaczcie na zdjęciach, jakie towary oferowali sprzedający.