Prasówka z Włocławka 26.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Od 26 stycznia 2024 roku, wnioski o dodatek osłonowy będą dostępne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (MOPR) we Włocławku. Aby otrzymać to świadczenie, konieczne jest spełnienie określonych kryteriów dochodowych oraz złożenie wniosku do końca kwietnia 2024 roku. Szczegóły. Zasady, kryteria, kwoty.

W czwartek, 25 stycznia 2024 roku gościem uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku był Muniek (wł. Zygmunt) Staszczyk, lider zespołu T. Love. Licealiści realizują projekt związany z postacią Jana Nowickiego. Zobaczcie zdjęcia ze spotkania.

W czwartek, 25 stycznia 2024 roku, w świątyni Fara w Radziejowie odbyły się uroczystości pogrzebowe Marka Stefańskiego, znanego działacza NSZZ Solidarność i radnego miasta Radziejów. Marek Stefański, który zmarł 21 stycznia w wieku 67 lat, był również były piłkarzem Startu Radziejów. Zobaczcie zdjęcia z pogrzebu.