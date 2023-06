Prasówka z Włocławka 27.06.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Czy to dobry czas na prasówkę? Zobacz, które wiadomości nasi czytelnicy wczoraj czytali najchętniej we Włocławku.

Prasówka Włocławek 27.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wakacje Włocławek 2023. Upalny poniedziałek nad Jeziorem Wikaryjskim. Zdjęcia Rozpoczął się sezon wakacyjno-letni na basenach i jeziorach we Włocławku. W upalny poniedziałek, 26 czerwca 2023 roku, tłumy włocławian i nie tylko odwiedziły plażę nad Jeziorem Wikaryjskim. Zobaczcie na zdjęciach, jak tego popołudnia wypoczywali włocławianie.

📢 Gdy w dobrym jest humorze, to zęby szczerzyć może: [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź] Gdy w dobrym jest humorze, to zęby szczerzyć może: Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 625) programu TVN "Milionerzy" (sezon 13). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej 📢 Ile trwała Trzecia Rzesza, która była zaplanowana na tysiąc lat? [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź] Ile trwała Trzecia Rzesza, która była zaplanowana na tysiąc lat?

Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 625) programu TVN "Milionerzy" (sezon 13). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

📢 Która roślina jest zazwyczaj kontrolowana przez procentmistrza? [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź] Która roślina jest zazwyczaj kontrolowana przez procentmistrza? Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 625) programu TVN "Milionerzy" (sezon 13). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej.

📢 Konferencja Prawa i Sprawiedliwości we Włocławku - bezpieczeństwo narodowe i wiec w Bogatyni - zdjęcia W poniedziałek zgromadzeni na bulwarach nad Wisłą parlamentarzyści i przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości we Włocławku odnieśli się m.in. do podczas konwencji Zjednoczonej Prawicy w Bogatyni na Dolnym Śląsku. Wiele słów też padło na temat bezpieczeństwa narodowego.

📢 Konferencja Prawa i Sprawiedliwości we Włocławku - bezpieczeństwo narodowe i wiec w Bogatyni - zdjęcia W poniedziałek zgromadzeni na bulwarach nad Wisłą parlamentarzyści i przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości we Włocławku odnieśli się m.in. do podczas konwencji Zjednoczonej Prawicy w Bogatyni na Dolnym Śląsku. Wiele słów też padło na temat bezpieczeństwa narodowego.

📢 Top Girls na scenie. Zdjęcia z koncertu podczas otwarcia Gminnego Parku Rozrywki w Probostwie Dolnym W sobotę (24.06.2023) w Probostwie Dolnym w gminie Lubanie otwarty Gminny Park Rozrywki. W ramach wydarzenie odbyły się koncerty. Na scenie wystąpiły zespoły Milano, Malibu i Top Girls. Zobaczcie zdjęcia z koncerty grupy Top Girls. 📢 Zmiana w organizacji ruchu na dworcu we Włocławku. Budowa już na finiszu Budowa nowego dworca we Włocławku na finiszu. Już we wtorek (27.06.2023) nastąpi zmiana w organizacji ruchu na dworcu we Włocławku – obsługa podróżnych zostanie przeniesiona z dworca tymczasowego do nowo wybudowanego obiektu. Dworzec tymczasowy zostanie zlikwidowany, a przestrzeń wokół dworca kolejowego zostanie zagospodarowana.

📢 We Włocławku trwa Turniej Kadr Wojewódzkich 2023 o Puchar im. Kazimierza Deyny - zdjęcia Od poniedziałku we Włocławku trwa Turniej Kadr Wojewódzkich 2023 o Puchar im. Kazimierza Deyny. Biorą w nim udział młodzi piłkarze rocznika 2009 z ośmiu województw. Gościem na boiskach był Paweł Kryszałowicz, były napastnik reprezentacji Polski, który obserwował grę zawodników. Zobaczcie zdjęcia z turnieju. 📢 Awantura na Ostrowskiej we Włocławku. Pijana 18-latka znieważyła strażników miejskich Awantura na osiedlu Kazimierza Wielkiego we Włocławku. Interweniowali strażnicy miejscy i policjanci. Szczegóły zdarzenia. 📢 Pożar na działkach w Zarzeczewie. Trzy zastępy straży pożarnej w akcji. Zdjęcia Służby zgłoszenie o pożarze na ogródkach działkowych w Zarzeczewie w gminie Fabianki otrzymały w poniedziałek 26 czerwca 2023 roku kwadrans przed godziną 12. W akcji gaśniczej uczestniczyły trzy zastępy straży pożarnej. Zdjęcia.

📢 Szczury na Placu Wolności we Włocławku. Lokatorzy alarmują, że gryzonie wchodzą do mieszkań! [zdjęcia] W jednym z budynków mieszkalnych przy Placu Wolności we Włocławku zalęgły się szczury. Mieszkańcy walczą z gryzoniami, które wchodzą do mieszkań. Pracownicy spółdzielni mieszkaniowej rozłożyli trutki i zasypali dziury na podwórku, jednak nie zlikwidowało to problemu ze szczurami. Czekamy na informacje ze spółdzielni mieszkaniowej w tej sprawie.

📢 Audi zjechało na przeciwległy pas ruchu i uderzyło w iveco na DK 62. Zdjęcia Sobotnia kolizja na Drodze Krajowej nr 62. Podajemy, szczegóły, zdjęcia ze zdarzenie do którego doszło w m. Skoki Duże w gminie Włocławek. 📢 Spłonęły budynki gospodarcze w centrum Włocławka. To było podpalenie! [zdjęcia] W niedzielę 25 czerwca 2023 przez dwie godziny strażacy z Włocławka walczyli z ogniem, jaki opanował drewniane budynki gospodarcze. Spłonęły doszczętnie. Został też uszkodzony sąsiedni budynek mieszkalny.

📢 Dni Włocławka 2023. Koncert zespołu Kult. Tłumy włocławian w parku na Słodowie. Zdjęcia, wideo Niedziela - to był ostatni dzień Dni Włocławka 2023. Podczas tegorocznych trzech dni na scenie w parku na Słodowie wystąpiło wiele gwiazd. Na zakończenie, na scenie we Włocławku, zagrał zespół Kult, porywając do wspólnego śpiewania tłumy włocławian. Zobaczcie zdjęcia i wideo z koncertu. 📢 Dni Radziejowa 2023. Radziejowski Piknik Rodzinny. Zdjęcia W niedzielne popołudnie, 25 czerwca 2023 na tzw. „uliczkach”, przy ulicy Sportowej w Radziejowie odbył się Radziejowski Piknik Rodzinny wieńczący 47. Dni Radziejowa. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Dni Włocławka 2023. Mój jest ten kawałek podłogi! - koncert Mr Zoob. Zdjęcia, wideo Niedziela - to był ostatni dzień Dni Włocławka 2023. Podczas tegorocznych trzech dni na scenie w parku na Słodowie wystąpiło wiele gwiazd. Jedną z nich był zespół Mr Zoob. To zespół, którego utwór "Mój jest ten kawałek podłogi" jest grany i śpiewany wielokrotnie podczas meczów koszykarzy Anwilu Włocławek w Hali Mistrzów. To istny hymn włocławskich kibiców. Zobaczcie zdjęcia z koncertu.

📢 Dni Włocławka 2023. DJ Jack Da Rule, Mr Zoob oraz Kult na scenie. Zdjęcia W niedzielę 25 czerwca w parku na Słodowie odbył się ostatni dzień Dni Włocławka 2023. Na scenie pojawili się DJ Jack Da Rule, Mr Zoob oraz Kult. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Aloha Party na przystani wodnej OSiR na Zalewie Włocławskim. Otwarcie sezonu 2013. Zdjęcia W niedzielę, 25 czerwca 2023 roku, na przystani OSiR na Zalewie Włocławskim (ulica Płocka) odbyło się otwarcie sezonu wakacyjno-letniego w klimacie Aloha. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia. 📢 Start Radziejów ma 75-lat. Zdjęcia z jubileuszowych uroczystości W niedzielę, 25 czerwca na stadionie miejskim im. Józefa Górczyńskiego w Radziejowie odbyły się obchody 75-lecia istnienia klubu. Byli znamienicie goście. Byli piłkarze, trenerzy, działacze otrzymali upominki, a niedzielne uroczystości zakończył mecz oldbojów. Zobaczcie zdjęcia z "urodzin" Startu Radziejów.

