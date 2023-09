Prasówka z Włocławka 27.09.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Fotorelacja z imprezy w klubie Rozkosz przy ul. Starodębskiej 3 we Włocławku.

Jedenaście drużyn zostało zgłoszonych do 21. edycji Włocławskiej Ligi Koszykówki Amatorskiej. Podajemy terminarz WLKA w sezonie 2023/24.

Próbna ewakuacja to specjalne ćwiczenia, które pozwalają usprawnić procedurę opuszczania obiektu w razie pożaru lub innego zagrożenia. We wtorek (26.09) w II Liceum Ogólnokształcącym we Włocławku uczniowie przećwiczyli planową ewakuację z budynku szkolnego. Zobaczcie zdjęcia z akcji.