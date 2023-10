Prasówka z Włocławka 27.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Fotorelacja z imprezy w klubie Rozkosz przy ul. Starodębskiej 3 we Włocławku.

W Vabanku Juliusza Machulskiego Moks i Nuta to dwaj szopenfeldziarze, czyli Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 679) programu TVN "Milionerzy" (sezon 14). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

W czwartek, 26 października 2023 roku, w Szkole Podstawowej nr 14 we Włocławku siedemdziesięciu pięciu uczniów klas pierwszych zostało pełnoprawnymi uczestnikami społeczności szkolnej. Zobaczcie zdjęcia tego wydarzenia.

Dotarła do nas smutna informacja. Zmarł Marek Szuszman, wójt gminy Radziejów. Miał 68 lat.

Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie zatrzymali 22-latka, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Teraz odpowie za przestępstwo i popełnione w czasie ucieczki wykroczenia. Już stracił prawo jazdy i otrzymał 45 punktów karnych, grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele przygotowali wiele różnorodnych wypieków na coroczne Święto Chleba zorganizowane w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu, gmina Brześć Kujawski. Oprócz chleba na stołach znalazły się także pasty do nałożenia na pieczywo. Zobacz na zdjęciach, jak prezentowały się stoły zastawione żywnością.

W czwartek 26 października 2023 roku w Browarze B. we Włocławku odbyła się 11. już konferencja „Osoba z niepełnosprawnością w zatrudnieniu” zorganizowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorski Oddział PFRON. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia.

We Włocławku trwa przebudowa zabytkowego mostu nad Zgłowiączką, który ma odzyskać swój historyczny charakter. Inwestycja zakłada także budowę przejścia pieszo-rowerowego, które połączy Bulwary z parkiem Sienkiewicza. Obecnie trwa rozbiórka ceglanych balustrad i odsłanianie konstrukcji mostu. Wykonawca rozebrał już także chodniki i jezdnię.

W środę 25 października 2023 roku we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12a odbył się wernisaż wystawy włocławskiej malarki, Anety Szamel „Malowane duszą…czyli taniec z pędzlami-moje akrylowe (love)”. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia.

W okresie Wszystkich Świętych w pobliżu cmentarzy zmieni się organizacja ruchu. Będą także zmiany w komunikacji miejskiej, a bramy cmentarne we Włocławku będą otwarte dłużej niż zwykle. Sprawdziliśmy, w jakich godzinach czynne będą cmentarze komunalne w okresie Wszystkich Świętych w 2023 roku.

Pijana młoda matka „opiekowała się” dwójką swoich małych dzieci w jednym z mieszkań we Włocławku. Kobieta miała ponad promil alkoholu w organizmie. Kobieta za swoje zachowanie odpowie przed sądem. O sytuacji poinformowano także sąd rodzinny. Dwójką chłopców zajęła się ich trzeźwa babcia.

25 października 2023 roku w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli nastąpiło uroczyste przekazanie pracowni mobilnej. Tym razem sprzęt otrzymała Szkoła Podstawowa w Brzeziu gmina Brześć Kujawski. Zobaczcie zdjęcia z przekazania.

Przy ul. Sielskiej i Lisek we Włocławku powstają nowe domy dla dzieci, tzw. czternastki. Koszt inwestycji to ponad 22 miliony złotych. Miasto stara się o dofinansowanie na to zadanie, Zakończenie prac związanych z budową placówek opiekuńczo-wychowawczych planowane jest jeszcze w 2023 roku – odbiory budynków przewidywane są na końcówkę grudnia. Sprawdziliśmy na jakim etapie są obecnie prace związane z inwestycjami.