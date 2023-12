Prasówka z Włocławka 28.12.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Anwil Włocławek po trzynastu kolejnych zwycięstwach przegrał we własnej hali świąteczny mecz z Legią Warszawa. - Nie potrafiliśmy bronić, nie potrafiliśmy atakować. Być może niektórych ten mecz przerósł - komentuje trener Przemysław Frasunkiewicz. A za pasem najważniejsze derby w Orlen Basket Lidze.

Szukasz zagubionych kluczy, komórki a może roweru, okularów lub zegarka? Zobacz, czy w biurze rzeczy znalezionych przy ulicy Bojańczyka we Włocławku nie znajduje się to, co zgubiłeś!