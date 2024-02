Prasówka z Włocławka 29.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Policjanci z Włocławka i przypadkowy świadek pomogli starszej kobiecie, która nagle upadła na ulicy Żytniej. Ratowanie życia i niesienie pomocy potrzebującym, to priorytet w policyjnej służbie. Nic więc dziwnego, że widząc upadającą na ulicę starszą kobietę, dzielnicowi natychmiast ruszyli z pomocą. Nie tylko oni. Losem poszkodowanej przejęła się także przechodząca obok przypadkowa kobieta, która następnie wraz z policjantami pomagała Seniorce do czasu przyjazdu karetki. Szczegóły, zdjęcia.

Od środy (28 lutego 2024 roku) w klubie “Zazamcze” przy ulicy Toruńskiej we Włocławku trwa kwalifikacja wojskowa. Wezwania otrzymali m.in. mężczyźni urodzeni w roczniku podstawowym 2005, urodzeni w latach 2003-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz kobiety urodzone w latach 1997-2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej. Klasyfikacja wojskowa w tym miejscu potrwa do do 29 marca 2024 roku. Zobaczcie zdjęcia