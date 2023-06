Prasówka z Włocławka 3.06.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Główne obchody Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023 potrwają od 3 do 11 czerwca i jak co roku zgromadzą czołowych polskich wokalistów. Kilkadziesiąt wiodących postaci polskiej sceny muzycznej zadba o to, by prezydenckie i nie tylko miasta regionu Kujawsko-Pomorskiego w ciepłe, czerwcowe dni emanowały niezwykłą energią. Na kujawsko-pomorskich scenach zaprezentują się takie osobowości jak: . i wielu innych. We Włocławku imprezy zaplanowano w sobotę 3 czerwca we Włocławku. Podajemy program zaplanowanych koncertów pod nazwą Fajansowe Sny. Szczegóły.