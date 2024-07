Prasówka z Włocławka 4.07.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.07, we Włocławku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak było na targowisku w Radziejowie. Oskubane i żywe kaczki - zdjęcia, ceny [3 lipca 2024]”?

📢 Tak było na targowisku w Radziejowie. Oskubane i żywe kaczki - zdjęcia, ceny [3 lipca 2024] Na placu targowym przy ulicy Brzeskiej w Radziejowie, odbył się w środę 3 lipca 2024 roku tradycyjny cotygodniowy targ. Zobaczcie zdjęcia z targowiska w Radziejowie. Sprawdźcie ceny.

📢 Sprawdź co Cię czeka w najbliższym miesiącu - Horoskop na lipiec 2024 Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie w miłości! Sprawdź nie tylko horoskop miłosny na lipiec. Dowiedz się czy czeka się wreszcie związek, randka czy może nawet rozstanie? Co czeka Cię w lipcu 2024? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

📢 Tu nie będzie prądu. Planowane wyłączenia prądu w Kujawsko-Pomorskiem W nadchodzącym tygodniu, od 3 do 10 lipca 2024 roku, mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego mogą spodziewać się planowanych wyłączeń prądu. Te przerwy w dostawie energii elektrycznej są niezbędne do przeprowadzenia istotnych prac modernizacyjnych oraz konserwacyjnych na sieci energetycznej. Celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz stabilności dostaw prądu. Firma Tu Energa, odpowiedzialna za te prace, planuje wyłączenia w wielu regionach województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Prasówka 4.07 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tego nie wolno robić w mieszkaniach WSM we Włocławku. Takie obowiązują zakazy Nawet gdy jesteśmy właścicielami mieszkania, to okazuje się, że są czynności, których nie możemy w nich robić. Tych rzeczy nie możemy robić, jeżeli mieszkamy w bloku. Istnieje szereg czynności, których zabronić może nie tylko Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ale także polskie prawo. Kliknij powyżej w "zobacz galerię" i sprawdź, o jakich sytuacjach mowa.

📢 Włocławek sprzed lat ożywa na kolorowych zdjęciach. Tak wyglądał 80 i 90 lat temu Dzięki nowoczesnym technologiom mamy niepowtarzalną możliwość zobaczenia, jak wyglądał Włocławek 80 i 90 lat temu. Archiwalne zdjęcia, które dotąd znaliśmy tylko w czarno-białej wersji, dzięki pokolorowaniu zyskały nowy wymiar. Ta niezwykła podróż w czasie pozwala spojrzeć na dawne ulice, budynki i mieszkańców miasta z zupełnie innej perspektywy. 📢 Kebab we Włocławku daleki od ideału. Jest w rejestrze zafałszowanej żywności! Co odkryli inspektorzy IJHARS? Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) ujawnia przypadki zafałszowania żywności w Polsce. Od lód bez prawdziwej czekolady po kebaba (we Włocławku) z niewielką ilością wołowiny – sprawdź, co znalazło się w rejestrze zafałszowanej żywności. 📢 Tak było podczas pikniku rodzinnego 2024 w Józefowie, gmina Włocławek. Zdjęcia Gry i zabawy, malowanie buziek, bańki mydlane i spotkanie ze strażakami, a także występy artystyczne, te i inne atrakcje czekały nie tylko na najmłodszych podczas fajnego pikniku rodzinnego zorganizowanego Koło Gospodyń Wiejskich "Fajne Babki z Józefowa" przez Świetlicy Wiejskiej w Józefowie, gmina Włocławek. Zobaczcie na zdjęciach, jakie jeszcze atrakcje przygotowali organizatorzy i jak bawili się nie tylko najmłodsi uczestnicy zabawy.

📢 Wypadek w Dylewie koło Rypina. Samochód zderzył się z pociągiem relacji Katowice-Gdynia. Jedna osoba nie żyje W środowe popołudnie 3 lipca, na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Dylewie koło Rypina, samochód osobowy zderzył się z pociągiem relacji Katowice-Gdynia. Na miejscu zginęła 45-letnia mieszkanka gminy Skrwilno, kierująca autem. 📢 Imprezy we Włocławku i powiecie włocławskim. Co, gdzie, kiedy? [5-7 lipca 2024] Lotnisko w Kruszynie zamieni się na dwa dni w centrum rozrywki i kultury podczas Święta Powiatu Włocławskiego. Organizatorzy zaplanowali bogaty program artystyczny, który zadowoli zarówno miłośników lokalnych wykonawców, jak i fanów znanych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci oraz smakoszy lokalnej kuchni, co sprawia, że będzie to wydarzenie dla całych rodzin. To główna impreza podczas najbliższego weekendu 5-7 lipca 2024. Podajemy wykaz imprez, które odbędą się we Włocławku i powiecie włocławskim.

📢 Tak wyglądają wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024 we Włocławku i powiecie włocławskim. Zdjęcia W środę 3 lipca 2024 roku uczniowie poznali wyniki egzaminu ósmoklasisty. Nie można go nie zdać, ale wyniki są brane pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Tegoroczni absolwenci podstawówek najlepiej napisali angielski, a najsłabiej poradzili sobie z matematyką. Sprawdziliśmy, jak poszło uczniom we Włocławku i powiecie włocławskim. 📢 Horoskop na weekend 5-7 lipca 2024. Wróżka Parisa przepowiada najbliższe dni Zapytaliśmy Wróżkę Parisę o to, co będzie się działo w życiu znaków zodiaków w najbliższych dniach. Sprawdź w naszej galerii co wydarzy się w najbliższy weekend [5-7 lipca 2024]? 📢 Rejsy stateczkiem solarnym po Zalewie Włocławskim. W takich godzinach można wybrać się na rejs w lipcu 2024. Zdjęcia Latem we Włocławku można skorzystać z ciekawej atrakcji. Przy dobrej pogodzie można wybrać się na rejs katamaranem po Zalewie Włocławskim. W lipcu 2024 roku stateczek pływa codziennie. Rejsy co roku cieszą się sporym zainteresowaniem mieszkańców i turystów. Zobaczcie, w jakich godzinach można skorzystać z atrakcji.

📢 Pożar na Jagiellońskiej we Włocławku. Dwie osoby trafiły do szpitala. Zdjęcia W nocy, dokładnie o godzinie 1:13, we Włocławku przy ulicy Jagiellońskiej doszło do pożaru w opuszczonym budynku. W wyniku zdarzenia ewakuowano dwie osoby, które następnie przetransportowano do szpitala na dalsze badania. W akcji gaśniczej brały udział trzy zastępy Straży Pożarnej z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku. Szczegóły, zdjęcia. 📢 Wypadek w powiecie radziejowskim. Ciężarówka najechała na rowerzystę. Zdjęcia Na drodze wojewódzkiej nr 267 w Bytoniu, doszło do poważnego wypadku. 69-letni rowerzysta został potrącony przez ciężarówkę. Mężczyzna z obrażeniami trafił do szpitala, a sprawę bada policja z Radziejowa. Szczegóły wypadku w powiecie radziejowskim, zdjęcia.

