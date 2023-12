Prasówka z Włocławka 4.12.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przy śniadaniu albo w drodze do pracy przejrzyj najważniejsze informacje z niedzieli

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.12, we Włocławku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Rodzinne warsztaty piernikowe w Józefowie gmina Włocławek. Zdjęcia, wideo ”?

Prasówka Włocławek 4.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Rodzinne warsztaty piernikowe w Józefowie gmina Włocławek. Zdjęcia, wideo Panie z KGW "Fajne babki z Józefowa", gmina Włocławek w piątek (2.12.2023) w świetlicy w Józefowie zorganizowały "Rodzinne warsztaty pieczenia pierników". Udział w wspólnym pieczeniu wzięły dzieci, ich rodzice i dziadkowie. Zobaczcie na zdjęciach, jak przebiegała słodka akcja kulinarna w tym roku.

📢 Policjanci z KPP Radziejów zatrzymali 4 osoby poszukiwane w jeden dzień! W ciągu jednego dnia policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie zatrzymali aż cztery osoby, które nie stawiły się na odbycie kary, wyznaczonej przez sąd. Najdłuższy pobyt za kratkami przypadł mieszkańcowi gminy Piotrków Kujawski, który spędzi tam 12 miesięcy.

📢 Warsztaty bożonarodzeniowe z KGW "Dziewanna" w Warząchewce gmina Włocławek. Zdjęcia, wideo W sobotę, 2 grudnia 2023 roku, w remizie OSP Warząchwka Polska panie z Koła Gospodyń Wiejskich "Dziewanna" po raz piąty zorganizowały warsztaty bożonarodzeniowe. Tym razem uczestnicy mieli okazję wyjść ze spotkania z pięknymi, własnoręcznie wykonanymi świątecznymi stroikami. Jak się okazało podczas warsztatów do stworzenia tych pięknych dekoracji świątecznych, wystarczą chęci i kilka efektownych dekoracji oraz odrobina kreatywności. Zobaczcie zdjęcia.

Prasówka 4.12 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Cudnolandia 2023 we Włocławku. Koncert laureatów Festiwalu Dobrej Energii. Zdjęcia W niedzielę, 3 grudnia 2023 roku odbyła się V edycja Festiwalu Dobrej Energii “Cudnolandia” w Browarze B. we Włocławku. Na scenie zaprezentowali się młodzi wokaliści oraz recytatorzy. Zobaczcie zdjęcia z koncertu laureatów.

📢 Piękne kobiety na Andrzejkach 2023 we Włocławku i okolicy. Zdjęcia Andrzejki 2023 tym razem wypadły w środku tygodnia. Ten dzień często wiąże się z wróżbami i zabawami. Andrzejki mają charakter bardziej rozrywkowy niż religijny, choć ich źródła sięgają tradycji ludowych związanych z Andrzejem Apostołem. W trakcie obchodów Andrzejek często przeprowadza się różnego rodzaju wróżby, a także organizuje zabawy i spotkania towarzyskie. Większość imprez miała miejsce w ostatni weekend listopada. Poniżej podajemy linki galerii z Andrzejek, jak odbyły się we Włocławku i okolicy. W naszej galerii natomiast zobaczcie zdjęcia pięknych kobiet, które pojawiły się na tych imprezach. 📢 Sprawdź co Cię czeka w najbliższym tygodniu - Horoskop. Wróżka Roma przepowiada Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop na najbliższy tydzień. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

📢 Pierwszy śnieg w Radziejowie. Tak wyglądało miasto w niedzielę 3 grudnia 2023 roku. Zdjęcia W Radziejowie w nocy z 2 na 3 grudnia 2023 roku spadła kilkucentymetrowa warstwa śniegu. Na szczęście nie sparaliżowała ruchu drogowego w mieście Jednak otuliła delikatnie miasto, wprowadzając atmosferę związaną z nadchodzącą zimą i świętami Bożego Narodzenia. Niemniej jednak, konieczne było zaangażowanie komunalnych służb oraz samych mieszkańców, którzy podejmowali wysiłki w celu odśnieżenia chodników przed swoimi posesjami. Zobaczcie zdjęcia. 📢 8. Edycja Mikołajkowego Przepływania Wpław Wisły Włocławek 2023. Zdjęcia, wideo W niedzielę (3.12.2023) czterdziestu dwóch śmiałków wskoczyło do Wisły, by przepłynąć ją wpław. Każdy z uczestników akcji Morsy Kujawskie Włocławek otrzymywał specjalny medal. Mimo zimowej aury na Przystani nad Wisłą we Włocławku przy ulicy Piwnej było gorąco. Zobaczcie zdjęcia z niedzielnego morsowania.

📢 "Bo nasz Anwil najlepszy w Polsce jest". Tak kibicowaliście koszykarzom na meczu w Słupsku Bo nasz Anwil najlepszy w Polsce jest - śpiewali kibice na meczu w Słupsku. Włocławska ekipa rewelacyjnie spisuje się w rozgrywkach Orlen Basket Ligi i z bilansem 10-0 lideruje w tabeli. 📢 Tak było na Pchlim Targu w pierwszą niedzielę grudnia 2023 - warzywa, ubrania, ozdoby świąteczne, starocie. Zdjęcia, ceny. W niedzielę (3.12.2023) na Pchlim Targu we Włocławku przy alei Kazimierza Wielkiego od wczesnych godzin porannych ruch był, ale pierwsze opady śniegu i chłód nieco zniechęcił zarówno kupujących jak i sprzedających, których było mniej niż tydzień czy dwa tygodnie temu. Dużym zainteresowanie wśród kupujących cieszyły się zimowe ubrania, ozdoby świąteczne oraz starocie. Zobaczcie na zdjęciach, co można było kupić.

📢 Poznaj reprezentantki Polski na MŚ 2023 w piłce ręcznej kobiet. Zobacz wyjątkowe zdjęcia Mistrzostwa świata w piłce ręcznej kobiet w 2023 r. odbywają się w dniach 29 listopada - 17 grudnia. W MŚ rozgrywanych w Danii, Szwecji i Norwegii występuje również reprezentacja Polski. Poznaj zawodniczki z naszej kadry, która zagrają w najważniejszej imprezie sezonu. Zdjęcia - galerii. 📢 Numer dziesięć Anwilu Włocławek! Koncert jednego aktora w Słupsku Mecz Czarni Słupsk - Anwil Włocławek był wyrównany tylko do przerwy. W trzeciej kwarcie sprawy w swoje ręce wziął Victor Sanders i gospodarze mogli jedynie bezsilnie obserwować jego popisy. 📢 Tak było na warsztatach tanecznych latino we Włocławku. Zdjęcia W zimną sobotę w Szkole Tańca "Góreccy" we Włocławku było gorąco. Wszystko za sprawą warsztatów tańca latino, w których wzieło udział kilkanaście pań. Zobaczcie zdjęcia z treningu.

📢 Tajemniczy obiekt w lesie. Budowla robi wrażenie Tajemnicza budowla to dawna niemiecka fabryka kruszywa (szutru) w Dalimierzu, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie), Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część.

