Prasówka z Włocławka 5.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Włocławek 5.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Targowisko w Radziejowie. Zdjęcia, ceny - 4 października 2023 Tak było na targowisku na placu przy Brzeskiej w Radziejowie w pierwszą października 2023 roku. Zobaczcie zdjęcia z targowiska, poznajcie ceny.

📢 Tak wyglądają finalistki Polska Miss Nastolatek 2023. Zobacz zdjęcia W warszawskim Arche Hotel Krakowska odbył się półfinał Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss Nastolatek 2023. Z grona 126 półfinalistek, wyłonionych we wcześniejszych etapach konkursu, jury wybrało 36 finalistek. Zobaczcie zdjęcia pięknych kobiet, które walczyć wkrótce będą o koronę.

Prasówka 5.10 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 10. ANWIL Półmaraton Włocławek już w niedzielę. Będą utrudnienie w ruchu, godziny zamknięć ulic W niedzielę 8 października 2023 roku odbędzie się jubileuszowa edycja włocławskiego półmaratonu. Już po raz 10 biegacze z całej Polski wyruszą na ulice stolicy Kujaw i będą rywalizować na trasie długości 21,097 km. Początek o godzinie 10. Podczas ANWIL Półmaraton Włocławek będą też utrudnienia w ruchu. Szczegóły.

📢 Wyniki Pucharu Polski K-PZPN. Decydujące mecze o awans do 1/8 finału w okręgach Bydgoszcz, Toruń, Włocławek Trwają już ostatnie rundy spotkań w rozgrywkach regionalnego Pucharu Polski K-PZPN w sezonie 2023/24. W środę 11 października poznamy już komplet 16 ekip, które zagrają w fazie wojewódzkiej w 1/8 finału. Podajemy wyniki zakończonych meczów.

📢 Polska Miss 2023. Finalistki zostały wyłonione - zobaczcie zdjęcia W warszawskim Arche Hotel Krakowska odbył się półfinał Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss 2023. Jury wybrało 38 finalistek. Zobaczcie zdjęcia pięknych kobiet, które walczyć wkrótce będą o główną koronę. 📢 Błogosławieństwo zwierząt domowych w klasztorze franciszkanów we Włocławku. Zdjęcia, wideo Takiego wydarzenia we Włocławku chyba jeszcze nie było - w środowe popołudnie na dziedzińcu klasztoru ojców franciszkanów przy placu Wolności odbyło się błogosławieństwa dla zwierząt domowych. Spotkaniu towarzyszyły słowa Świętego Franciszka z Asyżu: "Pochwalony bądź, Panie mój, ze wszystkimi Twymi stworzeniami". Zobaczcie zdjęcia.

📢 Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro we Włocławku. Zdjęcia Wprawdzie Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro gościł z krótką wizytą we Włocławku w związku z inwestycją budowy gmachu dla Sądu Okręgowego przy ulicy Żeromskiego, to jednak podczas spotkania wiele kwestii dotyczyło m.in. zatrzymania Sebastiana M. oraz kar dla przestępców. 📢 Trwa druga edycja konkursu WŁOwimy Talenty. Można zgłosić się do castingu i zaprezentować talent Trwa 2. edycja ogólnopolskiego konkursu WŁOwimy Talenty 2. Do 10 października 2023 roku można wziąć udział w castingu online. Casting stacjonarny zaplanowano na 13 października we Włocławku. Można zaprezentować m. in. śpiew, taniec albo jakąś inną nieszablonową pasję. Na zwycięzców czekają nagrody.

📢 Zabójstwo we Włocławku. Podejrzany mężczyzna nie przyznał się do winy Na początku października 2023 roku na włocławskim Zazamczu doszło do tragedii. 38-letni mężczyzna został ugodzony nożem. Zmarł następnego dnia w szpitalu. Podejrzany 41-latek usłyszał zarzut zabójstwa. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowy areszt podejrzanego. Mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące.

📢 70-lecie Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych we Włocławku. Zdjęcia, wideo Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych we Włocławku obchodzi w 2023 roku swoje 70-lecie, jednocześnie we wrześniu obchodzony był Międzynarodowy Dzień Głuchych. Zobaczcie zdjęcia z obchodów tych dwóch uroczystości. 📢 Basket Cup 2023 we Włocławku już w ten weekend W drugi weekend października w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku, odbędzie się ogólnopolski turniej Basket Cup 2023 w koszykówce chłopców w dwóch kategoriach.

📢 Zabójstwo we Włocławku. Mężczyzna z raną kłutą został znaleziony na blokowisku 41-letni mężczyzna jest podejrzany o zabicie 38-latka, który został znaleziony z raną kłutą uda na osiedlu Zazamcze we Włocławku.

