Prasówka z Włocławka 6.06.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Grono fanów trwałego ozdabiania ciała się powiększa. Tatuowanie ciała stało się tak powszechne. Już nikogo nie dziwi widok mężczyzny czy kobiety z rysunkiem na ramieniu, szyi czy kostce. Tatuaże to ozdoba ciała. Ostatnio wiele osób się na nie decyduje. Stają się coraz bardziej popularne małe tatuaże, bo ich wykonanie jest szybkie i tańsze. Zobaczcie najciekawsze wzory tatuaży prosto z salonów tatuażu z całej Polski.

