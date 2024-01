Prasówka z Włocławka 8.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Które imiona były najpopularniejsze dla dziewczynek i chłopców w 2023 roku we Włocławku? Ile w ciągu ostatnich 12 miesięcy Urząd Stanu Cywilnego we Włocławku zarejestrował akt urodzenia? Ile 2023 rok przyniósł związków małżeńskich? Na te pytania odpowiadamy w artykule poniżej.

W niedzielę, 7 stycznia 2024 roku w Teatrze Impresaryjnym im. Włodzimierza Gniazdowskiego przy ulicy Wojska Polskiego 13 we Włocławku odbył się Koncert Noworoczny pt. "Życie jest piosenką, czyli czas nas uczy pogody". Na scenie wystąpili - Jacek Cygan, Anna Jurksztowicz, Grzegorz Skawiński, Kamila Klimczak oraz Marcin Januszkiewicz. Zobaczcie zdjęcia

Za nami pierwszy w 2024 roku Pchli Targ we Włocławku przy alei Kazimierza Wielkiego. Podobnie jak tydzień temu niewielu klientów zdecydowało się na wizytę na popularnym niedzielnym targowisku, więcej za to było sprzedających. Dużym zainteresowanie wśród kupujących cieszyły się zimowe ubrania, niemiecka chemia oraz starocie. Zobaczcie zdjęcia z Pchlego Targu.

W sobotę wieczorem na Placu Wolności we Włocławku doszło do wypadku drogowego. Miało tam miejsce zderzenie samochodów osobowych marki Mercedes i Volkswagen. Zobaczcie zdjęcia.

To był sobotni wieczór, to była wiadomość, której nie chcieliśmy usłyszeć. Ze szpitala we Włocławku nadeszła informacja o śmierci Pawła Czarniaka. 2023 rok zaczął się najgorzej, jak mógł. Minął już rok od chwili, gdy Paweł opuścił nas na zawsze.

Od czwartku, 4 stycznia 2024 roku, Informacja Turystyczna we Włocławku działa w budynku dworca PKP przy Okrzei. Na miejscu czeka już sklep z pamiątkami, w tym wiele fajansowych gadżetów, oraz bilety na mecze Anwil Włocławek. Zobaczcie zdjęcia.