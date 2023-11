Prasówka z Włocławka 9.11.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.11, we Włocławku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Triola to? [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź] ”?

Prasówka Włocławek 9.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Triola to? [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź] Triola:

Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 684) programu TVN "Milionerzy" (sezon 14). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

📢 Z jakim diabelskim atrybutem ukazywany jest w sztuce Mojżesz? [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź] Z jakim diabelskim atrybutem ukazywany jest w sztuce Mojżesz?

Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 684) programu TVN "Milionerzy" (sezon 14). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej 📢 Wybieramy dzieci z powiatu włocławskiego na świąteczną okładkę Gazety Pomorskiej. Trwa głosowanie, zobacz zdjęcia Tradycyjnie, jak co roku, Gazeta Pomorska tworzy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z województwa Kujawsko-Pomorskiego. Spośród maluszków i starszaków Czytelnicy wybiorą dzieci, które trafią na okładki świątecznego wydania. Wszystkie przesłane do 17 listopada zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku, który zostanie wydany w czwartek, 23 listopada. Na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł.

Prasówka 9.11 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wybieramy dzieci z Włocławka na świąteczną okładkę Gazety Pomorskiej. Trwa głosowanie, zobacz zdjęcia Tradycyjnie, jak co roku, Gazeta Pomorska tworzy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z województwa Kujawsko-Pomorskiego. Spośród maluszków i starszaków Czytelnicy wybiorą dzieci, które trafią na okładki świątecznego wydania. Wszystkie przesłane do 17 listopada zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku, który zostanie wydany w czwartek, 23 listopada. Na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł.

📢 Horoskop dzienny na czwartek 9 listopada 2023. Co Cię dziś spotka? Horoskop zodiakalny wróżki Romy Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop na czwartek 9 listopada 2023. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. 📢 Szeregi kujawsko-pomorskiej policji zasiliło 67 mundurowych. Zdjęcia ze ślubowania Słowa roty ślubowania wybrzmiały w poniedziałek (6.11.2023) w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie Sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy i odśpiewanie hymnu państwowego. Następnie, policjanci wypowiedzieli słowa roty ślubowania, powtarzając ich treść za Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotrem Leciejewskim. W szeregi kujawsko-pomorskiej Policji wstąpiło 67 nowych policjantów. 📢 Krzysztof Ruciński nie żyje. Były przewodniczący WGiE K-PZPN w Bydgoszczy miał 68 lat Nie żyje Krzysztof Ruciński, były przewodniczący Wydziału Gier i Ewidencji Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w Bydgoszczy i skarbnik związku. Miał 68-lat.

📢 Napad w Lipnie. Zamaskowany mężczyzna ukradł utarg z lokalu gastronomicznego Mieszkaniec Lipna zamaskował twarz, wziął nóż i napadł na pracowników lokalu gastronomicznego zabierając im utarg. Policjanci ustalili jednak, kto chciał ukryć twarz popełniając to przestępstwo i zatrzymali sprawcę. Mężczyzna już trafił do aresztu. Odpowie za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia. 📢 Targowisko w Radziejowie. Karpie i gąski - zdjęcia, ceny - 8 listopada 2023 Tak było na targowisku na placu przy Brzeskiej w Radziejowie w pierwszą środę listopada 2023 roku. Zobaczcie zdjęcia z targowiska, poznajcie ceny. 📢 Stary Rynek we Włocławku będzie zielony. Trwają już nasadzenia. Zdjęcia, wideo Od września 2023 roku trwa przebudowa Starego Rynku We Włocławku. Z centrum miasta zniknie część granitowych płyt, a w ich miejsce pojawi się więcej zieleni, w tym także dużych drzew. Wykonawca przystąpił już do nasadzeń roślin. Stary Rynek ozdobią między innymi duże platany. Zobaczcie zdjęcia z placu budowy.

📢 Włocławskie Towarzystwo Genealogiczne pomoże znaleźć przodków. Nawet w USA. Zdjęcia, wideo We wtorek Włocławskie Towarzystwo Genealogiczne po raz kolejny zaprosiło wszystkich miłośników i pasjonatów genealogii do Centrum Organizacji Pozarządowych na ulicy Żabiej 12a, tym razem na wykład Izabeli Drozd "W poszukiwaniu przodków" Wyprawa moich marzeń. United States of America-Ellis Island 2010. Zobaczcie zdjęcia ze spotkania. 📢 Awantura domowa w centrum Włocławka. Syn stanął w obronie matki? Jedna osoba trafiła do aresztu! W poniedziałek 30 października 2023 roku w jednym z mieszkań we Włocławku doszło do awantury domowej. Uczestniczyły w niej trzy osoby, w tym jedna nieletnia. Nastolatek trafił do szpitala, jego matka również została poszkodowana. Sąd zastosował tymczasowy areszt wobec mężczyzny podejrzanego o znęcanie się nad żoną i nieletnim synem.

📢 W garażu w powiecie radziejowskim działał sklep z podrabianymi towarami. Zdjęcia Mundurowi z kujawsko-pomorskiej KAS mieli sygnały wskazujące, że w jednej z miejscowości, w powiecie radziejowskim, dochodzi do sprzedaży towarów z podrabianymi znakami towarowymi. Funkcjonariusze z Kujawsko-Pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wykryli w garażu sklep z podrabianymi towarami. Zatrzymali ponad 1700 sztuk podrabianej odzieży, obuwia sportowego i perfum oraz 2400 sztuk papierosów bez znaków akcyzy. 📢 Horoskop na weekend 10-12 listopada 2023. Wróżka Parisa przepowiada najbliższe dni Zapytaliśmy Wróżkę Parisę o to, co będzie się działo w życiu znaków zodiaków w najbliższych dniach. Sprawdź w naszej galerii co wydarzy się w najbliższy weekend [10-12 listopada 2023]? 📢 Koniec poszukiwań 15-latki. Policja z Włocławka odwołała komunikat Policjanci z Włocławka po godzinie 12 rozesłali po mediach komunikat dotyczący poszukiwań 15-latki, która wyszła z placówki opiekuńczo-wychowawczej w powiecie włocławskim i do chwili obecnej nie powróciła do miejsca zamieszkania. Wieczorem poszukiwania zostały odwołane, Szczegóły.

📢 Tak było na warsztatach kulinarnych "Smaki dzieciństwa" w świetlicy Zapiecek MOPR we Włocławku. Zdjęcia We wtorek, 7 listopada na zajęciach kulinarnych spotkali się mali podopieczni świetlicy Zapiecek przy ulicy 3 Maja we Włocławku oraz seniorzy. Była to okazja, by poznać, przypomnieć sobie i porównać ulubione smaki dzieciństwa, jak i przygotować watę cukrową. Zobaczcie zdjęcia.

Gazeta Lubuska. Nowa Sól. Pierwszy taki zabieg w Lubuskiem