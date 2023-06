Prawie 800 wniosków złożono na mieszkania przy Celulozowej we Włocławku [zdjęcia]

Jeśli złożony wniosek będzie niekompletny, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia go. Będzie miał na to siedem dni. Projekt listy wnioskodawców ma być gotowy do 4 września, natomiast ostateczna lista najemców ma być znana do 1 grudnia 2023 roku.

Wojciech Alabrudziński