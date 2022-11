Prawo i Sprawiedliwość we Włocławku komentuje sprzedaż węgla przez miasto [zdjęcia, wideo]

W czwartek, 3 listopada 2022 roku, podczas konferencji przed urzędem miasta przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości odnieśli się do możliwości sprzedaży węgla przez samorząd we Włocławku.

- To oczekiwana ustawa przez wszystkich, by tę zimę w miarę bezpiecznie przejść – mówi Janusz Dębczyński. - To bardzo dobre rozwiązanie. Samorządy na tym nie stracą, a nawet mogą zyskać. Dobrze się stało, że ratusz się w końcu zreflektował, między innymi po naszych naciskach. Z zapotrzebowania miasta na kwotę siedemnastu milionów złotych już otrzymano prawie dziesięć milionów. Jest to kwota gwarantowana.