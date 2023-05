Prawo i Sprawiedliwość we Włocławku sprawdza Donalda Tuska i mówi o zmianach w programie Rodzina 500+ [zdjęcia]

- Sprawdzam, panie Donaldzie - dodaje Jarosław Chmielewski. - My zmieniliśmy to, co było niezmienione przez lata, czyli ponieśliśmy kwotę wolną od podatku do 30 tys. złotych. Natomiast Platforma przez osiem lat rządów doprowadziła do tego, że podniosła kwotę wolną od podatku o kwotę taką:

[Tu Jarosław Chmielewski pokazał monetę dwuzłotową]

- A więc sprawdzam, panie Tusk. O dwa złote została podniesiona kwota wolna od podatku za czasów PO i PSL. My jesteśmy wiarygodni w tym, co robimy.