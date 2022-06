Prezes koszykarzy Anwilu Włocławek Łukasz Pszczółkowski: - Oczekuję waleczności i udowadniania w każdym meczu, że drużyna jest dla kibiców

Jaka jest w tej chwili kondycja klubu? Co ze zobowiązaniami z poprzednich lat?

Program naprawczy został wdrożony rok temu i jest realizowany. To jedno z moich głównych zadań. Anwil to wielki klub z kibicami, wspaniałym sponsorem, odpowiedzialnymi właścicielami, z tym wiąże się odpowiedzialność za swoje zobowiązania. To nie jest zadanie na miesiąc czy dwa, ale na lata, aby prostowanie kwestii finansowych nie wpłynęło negatywnie na realizację celów sportowych. Chcemy cały czas powiększać budżet na drużynę, więc zamierzam klub prowadzić dwutorowo: dbając o wyniki i stabilizację budżetową.

Jakie jest zadłużenie spółki?

Nie są to znacząco przeterminowane zobowiązania, ale o konkretnych kwotach nie mogę mówić. Najważniejsze, że skala problemu nie zagraża stabilnej działalności klubu.