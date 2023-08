Prognoza pogody na 15 sierpnia 2023 w Izbicy Kujawskiej. Czy wiesz, jakie obchodzimy wtedy święta?

Czy 15 sierpnia trzeba iść do kościoła?

15 sierpnia to święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, inaczej nazywany świętem Matki Boskiej Zielnej. Jest to święto nakazane dla katolików, co oznacza, że wierni są zobowiązani do wzięcia udziału we mszy świętej.

Oprócz wszystkich niedziel jest 8 dni w ciągu roku, kiedy katolicy powinni uczestniczyć we mszy świętej.

Lista świąt nakazanych dla katolików:

1 stycznia - Świętej Bożej Rodzicielki

6 stycznia - Trzech Króli

Wielkanoc

2 czerwca - Wniebowstąpienie

Boże Ciało

15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada - Wszystkich Świętych

25 grudnia - Boże Narodzenie

Pogoda 15 sierpnia - poprzednie lata

W sierpniu lato trwa w pełni. Zwykle możemy cieszyć się wysoką temperaturą oraz słońcem. Nie da się jednak ukryć, że w Polsce pogoda latem bywa kapryśna, dlatego może występować również zachmurzenie, spadek temperatury oraz deszcz.