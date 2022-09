Program „Ciepłe Mieszkanie” we Włocławku. Mieszkańcy mogą składać oświadczenia

Program „Ciepłe Mieszkanie” – dotacje na demontaż nieefektywnych źródeł ciepła

„Chodzi o demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz: zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pelet o podwyższonym standardzie lub ogrzewania elektrycznego, podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku” - informuje włocławski magistrat.

Do kiedy można złożyć oświadczenie?

Oświadczenia o chęci przystąpienia do programu można składać jeszcze tylko do piątku 16 września 2022. Trzeba w nich zaznaczyć m. in. planowany zakres modernizacji, szacowany termin zakończenia prac oraz szacowane koszty inwestycji. Trzeba też zaznaczyć jeden ze wskazanych w oświadczeniu progów dochodowych dla gospodarstwa domowego.