Protest egzaminatorów WORD we Włocławku. Odwołano egzaminy zaplanowane na 9 sierpnia 2022 [zdjęcia]

Protest egzaminatorów WORD-ów. W tych miastach kujawsko-pomorskiego wstrzymano egzaminy

Odwołane egzaminy na prawo jazdy we Włocławku

We Włocławku egzaminy zaplanowane na poniedziałek 8 sierpnia 2022, odbywają się bez zmian. Natomiast nie odbędą się te, które zaplanowano na wtorek 9 sierpnia 2022. We włocławskim WORD-ie pracuje dziewięcioro egzaminatorów. Cztery osoby są obecnie na planowanych urlopach wypoczynkowych, natomiast pozostała piątka we wtorek 9 sierpnia 2022 dołączy do protestu. Oznacza to, że egzaminy zaplanowane na ten dzień, nie zostaną przeprowadzone w terminie. Łącznie, tego dnia, we Włocławku miało odbyć się około 60 egzaminów teoretycznych i praktycznych.