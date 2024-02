Protest rolników w powiecie włocławskim. Takie są plany rolników na 20 lutego 2024

W pełni rozumiem postulaty rolników, ale chciałem wspólnie uzgodnić scenariusz wydarzeń. Zależało mi by podczas rozmów wypracować stanowisko, które pozwoli ograniczyć uciążliwości związane z protestami dla mieszkańców miasta, szczególnie związane z komunikacją - mówi Michał Sztybel, wojewoda Kujawsko-Pomorski. - Padła pełna deklaracja i gotowość do współpracy ze strony organizatorów. Oczywiście wszystko uzależni ostateczna liczba zgromadzonych osób determinująca możliwości. Przedstawiciele służb są również w kontakcie z organizatorami. Zależy mi także, by mówiło się o postulatach i sprawach rolników, a nie o wydarzeniach towarzyszących.