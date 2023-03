Przedszkolaki ze Skibina w gminie Radziejów radośnie witali wiosnę 2023 [zdjęcia]

Na Poduchownej w Piotrkowie Kuj. auto wylądowało w rowie. Kierowca pijany [zdjęcia]

Do aresztu trafił 27-latek, który pijany prowadził samochód w Piotrkowie Kujawskim. Robił to tak nieudolnie, że wylądował w rowie. Trafił do policyjnego aresztu...