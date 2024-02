Przegląd prasy 1.02.2024 Włocławek. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Włocławka

Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop na czwartek 1 lutego 2024. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

Beata Tadla to znana dziennikarka, która powraca do TVP i będzie jedną z prowadzących poranny program „Pytanie na śniadanie”. Zobacz, jak się zmieniła gwiazda? Czy rozpoznasz ją na archiwalnych zdjęciach?

Nad jeziorem Ługowiska w gminie Choceń doszło do dramatycznego zdarzenia. Mężczyzna zasłabł podczas nurkowania. 57-latek został wydobyty z wody bez oznak życia. Na miejscu interweniowały służby ratownicze, które podjęły walkę o jego życie. Szczegóły akcji.

Seks wciąż bywa tematem tabu, choć przyznacie (nawet po cichutku), że niemal wszyscy lubimy o nim słuchać i czytać, a czasem nawet go oglądać. Wiele się mówi o tym, jak TO robić, co nam seks daje i jakie zagrożenia są z nim związane. A co się dzieje z ciałem i umysłem, kiedy nie uprawiamy seksu? Poznaj 9 najczęstszych skutków braku seksu.