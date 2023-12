Przegląd prasy 11.12.2023 Włocławek. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Włocławka

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.12, we Włocławku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Świąteczny Jarmark 2023 w Czarnym Spichrzu we Włocławku. Zdjęcia, wideo ”?

Prasówka Włocławek 11.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Świąteczny Jarmark 2023 w Czarnym Spichrzu we Włocławku. Zdjęcia, wideo Przed nami czas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. To również czas jarmarków oraz świątecznych kiermaszy, na które warto się wybrać, w poszukiwaniu oryginalnych gwiazdkowych prezentów wykonanych przez lokalnych artystów i twórców. Zobaczcie zdjęcia i wideo ze Świątecznego Jarmarku zorganizowanego przez Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne w Czarnym Spichrzu we Włocławku.

📢 Sprawdź co Cię czeka w tygodniu - Horoskop. Wróżka Roma przepowiada Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie. Sprawdź horoskop na najbliższy tydzień. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

📢 Kiermasz świąteczny 2023 w Brześciu Kujawskim. Zdjęcia W niedzielę 10 grudnia 2023 roku w Brześciu Kujawskim w Brzeskim Centrum Kultury i Historii "Wahadło" odbył się kiermasz świąteczny. Stoiska przygotowało 11 twórców i rękodzielników, którzy mieli wiele ciekawych wyrobów m.in. świece, torby oraz ręcznie malowane torby. Zobaczcie zdjęcia

Prasówka 11.12 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kibice i cheerleaderki podczas meczu Anwil Włocławek - PGE Spójnia Stargard. Zdjęcia W niedzielę, 10 grudnia 2023 roku, w Hali Mistrzów we Włocławku Anwil Włocławek zmierzył się z PGE Spójnia Stargard w ramach 12. kolejki Orlen Basket Ligi. Zobaczcie zdjęcia kibiców i występów cheerleaderek.

📢 Anwil Włocławek - PGE Spójnia Stargard 78:69. Wygrana nr 11 w Orlen Basket Lidze. Zdjęcia W niedzielę, 10 grudnia 2023 roku, w Hali Mistrzów we Włocławku Anwil Włocławek zmierzył się z PGE Spójnia Stargard w ramach 12. kolejki Orlen Basket Ligi. Zobaczcie zdjęcia z meczu 📢 18. Świąteczny Kiermasz Bożonarodzeniowy 2023 w Muzeum Etnograficznym we Włocławku. Zdjęcia, wideo Przed nami czas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom miłośników rodzimych wyrobów, już po raz osiemnasty zorganizowało Kiermasz Bożonarodzeniowy, na który zaprosiło twórców ludowych i rękodzielników, od których można było nabyć ręcznie wykonane przedmioty na choinki oraz świąteczne stoły. Zobaczcie jaki wyroby oferowali sprzedawcy podczas tegorocznego kiermaszu. 📢 Zabójstwo we Włocławku. Matka zamordowanej 47-latki myślała, że córka jeszcze śpi w swoim pokoju Włocławianie jeszcze mówią o morderstwie, do jakiego doszło 8 grudnia 2023 na terenie ich miasta. Syn zabił matkę i zgłosił się na policję. Pojawiają się nowe fakty w sprawie.

📢 EkoJarmark we Włocławku - zdrowa żywność, przetwory, piękne rękodzieło. Zdjęcia, 10 grudnia 2023 EkoJarmark przy Rejsie na Przystani przy ulicy Piwnej we Włocławku otwiera się co dwa tygodnie. Lokalni sprzedawcy oferują swoje wyroby - wędliny, pieczywo, ciasta, miody, sery. Zobaczcie na zdjęciach, co oferowano w niedzielę 10 grudnia na EkoJarmarku. 📢 Pchli Targ w niedzielę, 10 grudnia 2023 - choinki, stroiki, ozdoby świąteczne, ryby, odzież, starocie. Zdjęcia, ceny Święta Bożego Narodzenia już blisko - widać do doskonale na Pchlim Targu we Włocławku. Na popularnym niedzielnym targowisku przy alei Kazimierza Wielkiego sprzedawcy oferują wiele rodzajów choinek, żywych, ciętych i sztucznych. Najpopularniejsze choinki to jodła kaukaska i świerk srebrny. Nie brakuje też ozdób związanych z Bożym Narodzeniem. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Jarmark Bożonarodzeniowy 2023 w Ciechocinku. Świąteczne atrakcje w uzdrowisku. Wideo i zdjęcia Po raz drugi w Ciechocinku odbył się Powiatowy Jarmark Bożonarodzeniowy. Impreza w uzdrowisku przyciągnęła kupujących i ponad 60 wystawców.

📢 To unikatowy skarb. Najstarsza moneta w Polsce. Warta jest każde pieniądze To jedyny taki skarb. Najstarsza moneta w Polsce. Wybity przez Bolesława Chrobrego srebrny denar z lat 992-997, będący w posiadaniu Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, jest najstarszą polską monetą. Zachowały się tylko dwa takie denary. Drugi jest w Kaliszu, ale w gorszym stanie i znaleziony później. Kolekcjonerzy zapłaciliby za nie każde pieniądze. 📢 Mikołajkowy Maraton "Fit Dance" w klubie Zazamcze Centrum Kultury "Browar B." we Włocławku. Zdjęcia, wideo W sobotę 9 grudnia 2023 roku w klubie Zazamcze Centrum Kultury "Browar B." we Włocławku zorganizowany został po raz pierwszy Mikołajkowy Maraton "Fit Dance". Siedmiu trenerów z włocławskich klubów fitness przez osiem godzin wyciskało siódme poty z uczestników imprezy. Zobaczcie zdjęcia z fitness-tanecznych zajęć.

