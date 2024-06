Przegląd prasy 12.06.2024 Włocławek. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Włocławka

W Brześciu Kujawskim doszło do groźnego zdarzenia drogowego. 31-letni kierowca, będąc pod wpływem alkoholu, stracił kontrolę nad pojazdem i spowodował kolizję, uderzając najpierw w budynek, a potem w zaparkowany mercedes. Sprawca zdarzenia, który miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie, dodatkowo znieważył i groził interweniującym policjantom. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia.

W sobotę 8 czerwca 2024 roku o godz. 14:00 w Kowalu przy ul. Dobiegniewskiej 16 na stadionie im. Kazimierza Górskiego w 29. kolejce 5. ligi II grupy kujawsko-pomorskiej Kujawiak przypieczętował awans do czwartej ligi z pierwszego miejsca, po ciekawym meczu pokonał walczącego o utrzymanie w tej klasie rozgrywek Sadownika Waganiec 4:3.

Na skrzyżowaniu DK 91 i DK 62 we Włocławku doszło do zderzenia samochodów. Wstępne ustalenia policji wskazują, że 34-latka, jadąca oplem i nie zastosowawszy się do sygnalizacji świetlnej, wjechała na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Zderzyła się z pojazdem marki VW, którego kierowca poruszał się zgodnie z przepisami. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł poważnych obrażeń, jednak policja zatrzymała kobiecie prawo jazdy za rażące złamanie przepisów ruchu drogowego.