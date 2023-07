Przegląd prasy 14.07.2023 Włocławek. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Włocławka

Czy to dobry czas na prasówkę? Zobacz, które wiadomości nasi czytelnicy wczoraj czytali najchętniej we Włocławku.

Prasówka Włocławek 14.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 We Włocławku powstanie tężnia solankowa. Ogłoszono przetarg. Zdjęcia Wkrótce we Włocławku powstanie pierwsza tężnia solankowa za którą zapłaci Starostwo Powiatowe we Włocławku. Gdzie zostanie wybudowana? Szczegóły w naszym artykule poniżej.

📢 Tak było na ostatniej imprezie Fenix Club. Zdjęcia Zobacz zdjęcia z imprezy w Fenix Club. W niedzielę odbyło się oficjalne After Party po meczu DJ'S vs Klubowicze. Tej nocy zbierano pieniądze dla mamy jednego z klubowiczów chorej na zespół Devica. 📢 Ma tylko jednego sąsiada [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź] Ma tylko jednego sąsiada

Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 636) programu TVN "Milionerzy" (sezon 13). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

Prasówka 14.07 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Piosenka Mariana Hemara i Pawła Asłanowicza, to [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź] Piosenka Mariana Hemara i Pawła Asłanowicza ze słowami Kochać nie warto, lubić nie warto. Jedno, co warto, to upić się warto to: Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 636) programu TVN "Milionerzy" (sezon 13). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej.

📢 Które to przedstawienie bardzo młodej Marii z Nazaretu bez dziecka [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź] Które to przedstawienie bardzo młodej Marii z Nazaretu bez dziecka? Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 636) programu TVN "Milionerzy" (sezon 13). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej.

📢 Co w pokerze ma tylko 4 możliwe układy kart [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź] Co w pokerze ma tylko 4 możliwe układy kart. Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 636) programu TVN "Milionerzy" (sezon 13). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej 📢 Tak było na ostatniej imprezie w Browar Loft Music & Pub Włocławek. Zdjęcia Fotorelacja z imprezy w Browar Loft Music & Pub Włocławek. Tak było 8 lipca 2023 roku. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Horoskop na weekend. Co Cię spotka? Horoskop zodiakalny wróżki Romy Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. 📢 Włocławek 80 i 90 lat temu - tak wyglądał. Oto pokolorowane zdjęcia Często zabieraliśmy naszych czytelników w podróż do minionych czasów. Niesamowitym jest móc zobaczyć dawne ulice, budynki, ludzi i wydarzenia miejskie we Włocławku. Były to archiwalne, często czarni-białe zdjęcia. Dzięki nowoczesnym technologiom możemy przyjrzeć się im raz jeszcze - tym razem w kolorze. Zdjęcia zyskują nowy blask i nową jakość. To pokolorowane archiwalne zdjęcia. Zobaczcie je w naszej galerii! 📢 Nie żyje Grzegorz Kwiatkowski, były piłkarz Kujawiaka Włocławek, Zawiszy Bydgoszcz Dotarła do nas smutna informacja. Zmarł Grzegorz Kwiatkowski, były piłkarz Kujawiaka Włocławek.

📢 Baseny letnie na Płockiej we Włocławku zostały czasowo zamknięte. Znamy przyczynę. Zdjęcia Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku w czwartek (13 lipca 2023) poinformował o czasowym zamknięciu kąpieliska przy ul. Płockiej we Włocławku. Jaka jest przyczyna takiej decyzji? Szczegóły w naszym artykule poniżej.

📢 Pijani pływali rowerem wodnym. Policjanci z Radziejowa szukali zaginionego 19-latka, który wskoczył do wody Cztery osoby, które w nocy, po alkoholu pływały na rowerze wodnym, zostały ukarane wysokimi mandatami, po tym jak jeden z nich wskoczył do jeziora i koledzy nie mogli go odnaleźć. Do działań zaangażowano strażaków i policjantów. To przykład na to, że łączenie alkoholu z pływaniem nie jest dobre. Informacja o osobie, która zaginęła na Jeziorze Głuszyńskim w gminie Topólka, wpłynęła do radziejowskich policjantów w niedzielę (9.07.20223) o godzinie 1:46.

📢 Straż Miejska we Włocławku poszukuje pracowników. Takie są zasady rekrutacji Straż Miejska we Włocławku poszukuje nowych pracowników. Obecnie wolne są cztery stanowiska. Rekrutacja do Straży Miejskiej trwać będzie do 22 sierpnia 2023 roku. Kto może wstąpić w szeregi mundurowych? Sprawdziliśmy, jakie wymagania muszą spełniać kandydaci na miejskich strażników i gdzie trzeba złożyć dokumenty. 📢 Wakacyjne warsztaty rodzinne w Muzeum Etnograficznym we Włocławku. Zdjęcia W czwartek, 13 lipca 2023 roku, Muzeum Etnograficznym przy ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6 we Włocławku zorganizowane zostały "Wakacyjne warsztaty rodzinne". Zobaczcie, jakie atrakcje czekały na uczestników. 📢 Uderzył w skodę w powiecie radziejowskim. Porzucił auto i uciekł. Zdjęcia Piotrkowscy policjanci zatrzymali 37-latka, podejrzanego o kierowanie autem po alkoholu. Po spowodowaniu kolizji, mężczyzna uciekł i schował się u znajomego. Trafił do aresztu i stracił prawo jazdy. Szczegóły, zdjęcia.

📢 Czarne chmury nad WKS Włocłavia Włocławek. Nie ma licencji na grę w 4. lidze. Prezydent wprowadzi komisarza?! W pierwszy weekend sierpnia rozpocznie się sezon 2023/24 w 4. lidze kujawsko-pomorskiej. W rozgrywkach nie wystąpi Włocłavia Włocławek. Klub nie otrzymał licencji na grę. Zanosi się na wprowadzenie komisarza w stowarzyszeniu.

📢 Małgorzata Kożuchowska w total looku na rockowo i... barokowo. W obydwu odsłonach wygląda zjawiskowo. Małgorzata Kożuchowska słynie nie tylko z osiągnięć zawodowych. Aktorka kojarzona jest z poczuciem gustu i stylizacjami niemal zawsze dobranymi w dziesiątkę. Niedawno sięgnęła po czerń, w której wygląda obłędnie. Jedna z kreacji to elegancka suknia w stylu barokowym, a druga to outfit z rockowym pazurem. Zobacz i oceń, która bardziej ci odpowiada? 📢 Prosty sernik z wiśniami i kruszonką. Wypróbuj przepis na pyszne ciasto na lato, którym zachwycisz swoich gości. Smakuje jak marzenie Sernik z wiśniami i kruszonką to prawdziwy smak lata na talerzu, idealne połączenie kruchego ciasta, słodkiej masy serowej i lekko kwaśnych owoców. Polecam sprawdzony przepis na ten wypiek, z moim wskazówkami zrobisz go bez trudu. Gwarantuję, że zachwycisz nim swoich gości i będą prosić o dokładkę. Jest idealnie kremowy, delikatny i pachnący wanilią. Przekonaj się i wypróbuj przepis na domowy sernik z wiśniami na kruchym cieście.

📢 Harcerze z Włocławka przygotowali na lipiec 2023 cały szereg atrakcji [wydarzenia, program] Na lipiec 2023 roku harcerze z Włocławka przygotowali całą gamę atrakcji dla starszych i młodszych. Sprawdziliśmy, co będzie się działo w harcerskiej bazie przygody przy ul. Szpitalnej. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. 📢 Otwarcie wystawy u ojców Franciszkanów w Radziejowie. Zdjęcia W środę,12 lipca po wieczornej liturgii w Radziejowie odbyło się otwarcie wystawy dotyczącej „Zabezpieczenia zabytków w podziemiach klasztoru służące zachowaniu dziedzictwa lokalnego". Zdjęcia.

