Przegląd prasy 17.11.2023 Włocławek. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Włocławka

Dobiega końca 2. edycja ogólnopolskiego konkursu WŁOwimy Talenty. W czwartek, 16 listopada 2023 roku, w Centrum Kultury Browar B. we Włocławku przed tłumnie zgromadzoną publicznością wystąpiło 9. finalistów. Zobaczcie zdjęcia z finałowego koncertu.

Fotorelacja z imprezy w klubie Rozkosz przy ul. Starodębskiej 3 we Włocławku.

Siedemdziesięciu uczniów włocławskich szkół podstawowych i średnich wzięło udział w trzeciej edycji konkursu związanego z włocławskim fajansem. Zobaczcie na zdjęciach efekty ich pracy. Rozwiązanie konkursu za dwa tygodnie.

Piąta w historii główna wygrana w Ekspres Losach padła we Włocławku. To nowa odmiana gier w Lotto. Tutaj nie czekasz na wynik, bo masz go od razu. W tym roku w grach Lotto w Kujawsko-Pomorskiem mamy już 133 wygrane na ponad 14 milionów złotych. Ile tym razem wygrał szczęśliwiec? Gdzie? Szczegóły w artykule poniżej.