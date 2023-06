Przegląd prasy 18.06.2023 Włocławek. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Włocławka

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W Brześciu Kujawskim zorganizowano już drugi Dziwnozlot, czyli zlot pojazdów niezwykłych. Przy Brzeskim Centrum Kultury i Historii "Wahadło" zgromadziły się różnorodne pojazdy, nie tylko zabytkowe. Jedną z atrakcji była parada pojazdów ulicami Brześcia Kujawskiego. Zobaczcie zdjęcia z imprezy.

W sobotę, 17 czerwca w kościele farnym w Radziejowie odbył się koncert jubileuszowy „20 lat minęło jak jeden dzień”, upamiętniający rocznicę podpisania umowy partnerskiej z niemiecką gminą Warenholz. Koncert jubileuszowy został przygotowany przez nauczycieli i uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Radziejowie.

Takiego wydarzenia we Włocławku jeszcze nie było. W sobotę 17 czerwca 2023 roku na terenie Pchlego Targu we Włocławku spotkali się miłośnicy motoryzacji z co najmniej kilku regionów kraju. Festiwal Motoryzacji Automania, to duży zlot samochodowy połączony z moto show. Impreza miała również charakter rodzinnego pikniku, na którym nie zabrakło atrakcji także dla najmłodszych. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia.