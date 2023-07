Przegląd prasy 19.07.2023 Włocławek. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Włocławka

To pierwsza w 2023 roku wygrana w grach Lotto w powiecie włocławskim. W Choceniu padła główna nagroda w grze "Szybkie 600". Gracz co tydzień zgarnie pokaźną sumę. Ile? Szczegóły w artykule poniżej. W tym roku w grach Lotto w województwie Kujawsko-Pomorskim padło już 67 wygranych na ponad 7,5 milionów złotych.

Kiedy Amerykanie świętują rocznicę ogłoszonego w 1776 roku aktu, który uzasadniał prawo 13 kolonii brytyjskich do wolności i niezależności do Wielkiej Brytanii. Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 638) programu TVN "Milionerzy" (sezon 13). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

W poniedziałek, 17 lipca 2023 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ruszyło z budową przyłącza cieplnego do kamienicy przy ul. Łęgskiej 56. Roboty są prowadzone w pasie drogowym ul. Łęgskiej i potrwają około 7 dni. Na czas robót na odcinku od Starego Rynku do ul. Browarnej nastąpiło całkowite zamknięcie jezdni. Objazd dla pojazdów odbywa się ulicami: Stary Rynek, Szpichlerna, Browarna. Zobaczcie zdjęcia z ulicy Łęgskiej. Sprawdźcie, które jeszcze ulice we Włocławku, są obecnie zamknięte dla ruchu.

Bolesław Krzywousty zrobił swojemu starszemu przyrodniemu bratu Zbigniewowi to samo co Odyseusz Polifemowi, czyli: Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 638) programu TVN "Milionerzy" (sezon 13). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

Centrum Włocławka znów się zazieleni – pojawią się tam kwiaty, krzewy i nowe drzewa. Miasto w drugim przetargu wybrało wykonawcę zadania pn. „Stary Rynek - Zielone Serce Miasta”. Wybrana w przetargu firma na realizację zadania będzie miała 120 dni od podpisania umowy. Co po przebudowie zmieni się na Starym Rynku we Włocławku?

Na ul. Wysokiej we Włocławku doszło do awarii magistrali wodociągowej. Prace związane z jej usuwaniem prowadziło Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Obecnie trwa odbudowa nawierzchni jezdni. Jak długo potrwają prace i utrudnienia na drodze?

Powodem niezatrzymania się, do kontroli prowadzonej przez policjantów Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, 26-latka pomimo dawanych sygnałów świetlnych i dźwiękowych była chęć uniknięcia trafienia do zakładu karnego na okres pięciu miesięcy. Teraz za ucieczkę i prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości może mu grozić dodatkowe siedem i pół roku pozbawienia wolności, bo czynów tych dokonał w „recydywie”. Prosto z komendy na podstawie wystawionego przez sąd listu gończego mężczyzna trafił do więzienia.

Włocławscy policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności potrącenia dwóch małoletnich rowerzystów, z który jeden dodatkowo przewoził na ramie pasażera. Jednocześnie mundurowi apelują o zachowywaniu szczególnej ostrożności przez wszystkich uczestników ruchu drogowego.